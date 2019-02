Mann bricht in Bettengeschäft ein - und macht den Fehler seines Lebens

In ein Bettengeschäft einzubrechen ist gefährlich - aber wohl aus anderen Gründen als gedacht: Die gemütlichen Betten wurden dem Einbrecher zum Verhängnis.

Bielefeld - Er schlief tief und fest in einem Ausstellungsbett: Die Polizei hat einen offensichtlich übermüdeten Einbrecher in einem Bielefelder Bettengeschäft gefasst. Der 29-Jährige hatte nach Mitteilung vom Mittwoch in der Innenstadt eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in den Laden zu gelangen. Dann konnte er den weichen Betten im Geschäft aber wohl nicht widerstehen und legte sich zur Ruhe. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Als die Beamten den Einbrecher weckten, habe er aggressiv reagiert - vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

dpa