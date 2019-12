Hunde-Wunder im Ruhrgebiet! Ausgebüxte "Frieda" erlebt in vier Tagen das Abenteuer ihres Lebens

In Bochum befreite die Feuerwehr am Donnerstag (19. Dezember) einen Hund von einer Ruhrinsel. Vier Tage vorher war er in Wuppertal ausgebüxt.

Bochum - Für die Familie des kleinen Hundes namens "Frieda" war es wohl das schönste Geschenk zu Weihnachten, als die Feuerwehr Bochum ihr ihren ausgebüxten Streuner wiedergeben konnte. Am Donnerstag (19. Dezember) hatten Angler den kleinen Hund mutterseelenallein auf einer Insel in der Ruhr sitzen sehen, berichtet RUHR24.de*. Sie reagierten schnell und informierten die Tierrettung in Essen, dass sich im Bereich der Ruhrmühle ein kleiner Hund in Not befinde.

Zuvor hatte eine Reisende am Bahnhof Bochum-Dalhausen den kleinen Hund über das Gleisbett rennen sehen. Danach sei "Frieda" todesmutig" in die Ruhrfluten gehüpft, um das andere Ufer zu erreichen.

Feuerwehr Bochum rettet ausgebüxten Hund aus Wuppertal von einsamer Insel

Die Helfer der Tierrettung rückten zwar gleich an, mussten allerdings feststellen, dass es nicht ganz einfach werden würde den Streuner zu befreien. Die Insel, auf der er sich befand, konnten sie schlichtweg nicht erreichen. Dafür benötigten sie ein Boot.

Also informierten sie die Feuerwehr, die wie schon so oft als Tierretter einspringen musste. Sie eilte selbst mit einem Löschfahrzeug herbei und rief gleichzeitig die DLRG dazu. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften dann endlich den kleinen Hund aus seiner misslichen Lage zu befreien. Schnellstmöglich brachten sie ihn von seiner Insel wieder an Land.

Bochum: Hund war gechipt - Besitzer aus Wuppertal überglücklich

Da der Hund glücklicherweise gechipt war, war es für die Tierrettung ein leichtes, die Besitzer herauszufinden, die sie sofort verständigten. Bei ihnen löste die Nachricht, dass ihr Kleiner gefunden wurde, gleich Freude aus, da er seit vier Tagen vermisst wurde. Der kleine Streuner war der Familie aus Wuppertal-Barmen am 15. Dezember entlaufen und seitdem fehlte jede Spur - bis er dann in Bochum gesichtet und von der Feuerwehr gerettet wurde.

Wie der Kleine von Wuppertal nach Bochum gekommen ist und was er dabei so alles für Abenteuer erlebt hat, bleibt wohl ein Geheimnis. Die Familie ist auf jeden Fall heilfroh ihren Hund unverletzt wiederzuhaben - passend zu Weihnachten quasi als Vorweihnachts-Geschenk.

