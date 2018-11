Geiselnahme in Tankstelle beendet: Polizei stoppt bewaffneten Mann - Geisel wurde befreit

Großeinsatz in NRW

+ © dpa / Ina Fassbender In Bochum nahm ein Mann in einer Tankstelle eine Geisel. © dpa / Ina Fassbender

In Nordrhein-Westfalen hat es am Montag eine Geiselnahme gegeben. Ein Mann hatte in einer Tankstelle in Bochum eine Frau in seiner Gewalt. Alle Infos im News-Ticker.