17-Jähriger ruft die Polizei und gesteht einen grausigen Doppelmord

Polizeieinsatz in Böblingen (Archivbild).

Grausamer Verdacht in Böblingen: Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll in der baden-württembergischen Kreisstadt seine Mutter und seine Oma getötet haben.

Böblingen - Erst 17 Jahre alt ist der Verdächtige, der in Böblingen nahe Stuttgart seine Mutter und seine Großmutter getötet haben soll. Der Jugendliche selbst habe in der Nacht zum Dienstag die Polizei gerufen und angegeben, er habe die Frauen umgebracht, wie die Polizei mitteilte.

Böblingen: Tote Frauen in Wohnung gefunden

In der Wohnung der Familie seien die leblosen Frauen gefunden worden. Dabei handelt es sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg „mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Mutter und Großmutter des Jugendlichen“.

Böblingen: Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Der junge Mann ließ sich demnach widerstandslos festnehmen. Weder der Grund für die Tat, noch wie die beiden Frauen zu Tode kamen, seien bisher geklärt.

Sowohl bei dem Täter als auch bei den beiden Frauen handelt es sich laut Polizei um Deutsche.

