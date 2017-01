Bomben-Alarm: Eurowings-Flieger nach Köln evakuiert

Köln - Offenbar ist eine Eurowings-Maschine, eine Lufthansa-Tochter, die auf dem Weg von Oman nach Köln war, umgeleitet worden. Als Grund wird Medienberichten zufolge eine Bombendrohung angegeben.

Laut Kölner Stadtanzeiger habe es den Verdacht gegeben, dass sich eine Bombe an Bord der Maschine befindet. Die Behörden hätten die Ermittlungen aufgenommen.

Die Maschine mit der Flugnummer EW 117 aus Salalah sollte am Sonntagvormittag um 10.35 Uhr am Kölner Flughafen landen. Offenbar hat es aber zwei Stunden nach dem Abflug den Bombenalarm gegeben. Die Maschine landete am Flughafen in Kuwait zwischen.

Die Passagiere sollen evakuiert worden sein. Das Flugzeug befindet sich weiterhin dort.

Laut Bild wurde keine Bombe an Bord gefunden, eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht.



