Bombenfund in Dresden: Entschärfung missglückt - Polizei warnt vor akuter Gefahr

Die Entschärfung einer Fliegerbombe in Dresden missglückt, es kommt zu einer Explosion. Der Luftraum wurde gesperrt, was für große Einschränkungen am Flughafen führt.

Dresden - Nach der Teildetonation der in Dresden gefundenen Fliegerbombe will die Polizei am Donnerstagmittag darüber informieren, wie die Experten weiter verfahren. Das teilte sie per Twitter mit. „Wir bitten um etwas Geduld bis dahin.“

Am Morgen hatte Polizeisprecher Marko Laske gesagt, es werde darauf gewartet, dass sich das Feuer legt und dass die Bombe abkühlt. „Erst dann können die Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst sie in Augenschein nehmen und beraten, wie weiter verfahren wird. Da sind verschiedene Möglichkeiten denkbar, über die ich jetzt nicht spekulieren möchte.“

„Die Evakuierungszone hat weiterhin Bestand. Die Gefahr ist nicht gebannt! Bitte beachten Sie die Sperrungen und umfahren das Gebiet weiträumig“, teilte die Polizei per Twitter am Donnerstagmorgen mit.

Die Polizei bewertet die Situation als schwierig und gefährlich. Es bestehe akute Explosionsgefahr, teilte die Behörde über Twitter am Donnerstag mit. „Im Moment ist die Gefahr recht hoch und eine Einschätzung der Lage nicht möglich. Daher wird es sicher keine Möglichkeit geben, auch nur kurz in den Sicherheitsbereich zu kommen“, hieß es. Noch sei unklar, wie die Experten weiter verfahren. „Die Lage ist schwierig und unsere Spezialisten können erst zur Stelle, wenn es nicht mehr brennt und der Bereich abgekühlt ist“, teilte die Polizei mit.

Der Blindgänger war am Dienstag auf einer Baustelle entdeckt worden. Rund 8700 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Das betroffene Gebiet liegt unweit des Hauptbahnhofs.

Große Einschränkungen im Flugverkehr

Nach der Teildetonation der Fliegerbombe müssen Fluggäste am Dresdner Flughafen erneut mit großen Einschränkungen rechnen. Die Flugsicherung habe am Donnerstag wieder eine Sperrung des Luftraumes über der Stadt ausgerufen, teilte ein Sprecher des Flughafens in Dresden am Donnerstagmorgen mit. Dadurch seien Starts und Landungen am Flughafen nicht möglich. Gegen 12 Uhr gebe es weitere Informationen der Flugsicherung, so der Sprecher des Flughafens.

Bereits am Mittwoch gab es Einschränkungen. Wegen der Entschärfung hatten am Mittwoch insgesamt 25 Starts und Landungen am und vom Flughafen Dresden abgesagt werden müssen. Der Flughafen war zeitweise komplett geschlossen.

Explosion bei Bergung

Die Bergung der fünf Zentner schweren Fliegerbombe in Dresden verzögert sich nach der Teilexplosion erneut um mehrere Stunden. Wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, war nach dem Zwischenfall ein Brand entstanden. Deshalb könne zunächst niemand den unmittelbaren Gefahrenbereich betreten, hieß es. Das sei erst möglich, wenn das Feuer erloschen ist und die Reste der Bombe ausgekühlt sind, erklärte Polizeisprecher Thomas Geithner. Erst danach werde der Sprengmeister die Bombe in Augenschein nehmen und eine Aussage darüber treffen können, ob noch Gefahr besteht.

Nach Darstellung der Polizei hatte die Teildetonation am Abend das Dämmmaterial rund um die Bombe in Brand gesetzt. Die Spezialisten hatten zuvor den Zünder mit einer sogenannten Raketenklemme versehen, die aus der Ferne gesteuert und den Zünder aus dem Sprengkörper herausdrehen sollte. Das gelang zwar, dennoch detonierte aber eine bislang unbekannte Menge des Sprengstoffes in der Bombe.

Da zuvor mit einer möglichen Explosion gerechnet worden war, war noch vor Beginn der Entschärfung ein Schutzwall um die Fliegerbombe errichtet worden. Das nahm mehrere Stunden in Anspruch.

Dresdner Polizei: „Erhebliches Gefahrenpotential“ der Bombe

„Da aktuell nicht eingeschätzt werden kann, wie viel Sprengstoff sich noch in der Bombe befindet, geht von dieser weiterhin ein erhebliches Gefahrenpotenzial aus“, teilte die Dresdner Polizeidirektion mit. Deswegen blieben sowohl die Evakuierung des Gebietes als auch die entsprechenden Straßensperrungen bis auf Weiteres bestehen. Deshalb müssen mehrere Tausend Bewohner des betroffenen Viertels bereits die zweite Nacht in Folge in einer Notunterkunft verbringen. Dieser Umstand führte zu einer Welle der Hilfsbereitschaft. Viele Dresdner boten Betroffenen Quartier und Verpflegung an.

Die geplante Bombenentschärfung hatte Dresden schon den ganzen Mittwoch in Atem gehalten. Immer wieder waren Einsatzfahrzeuge mit Sirenen zu hören. Über dem betroffenen Gebiet kreiste zeitweise ein Hubschrauber. Straßenbahn und Bahnverkehr waren genauso betroffen wie zeitweilig der Flugbetrieb am Airport Dresden.

Bombenentschärfungen sind in Dresden Usus

Bombenentschärfungen sind in Dresden keine Seltenheit. Die Stadt war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach von britischen und amerikanischen Bombern schwer zerstört worden. Ein Teil der Munition blieb als Blindgänger im Boden und taucht bis heute bei Bauarbeiten auf. Der aktuelle Einsatz entscheidet sich aber von einer Routine- Entschärfung, weil sich der Zünder nicht wie sonst häufig üblich gefahrlos aus dem Sprengkörper entfernen ließ.

Die Polizei ist in ihren Bemühungen um Entschärfung der Fliegerbombe in Dresden am Donnerstagmorgen nicht vorangekommen. Erst, wenn das Feuer erloschen ist und die Reste der Bombe ausgekühlt sind, könne man einen neuen Versuch starten, sagte Polizeisprecher Thomas Geithner.

Wann es dazu kommt, war zunächst unklar. „Alles weitere wäre Spekulation“, sagte er. Für die Anwohner beginnt damit Tag drei in ihren Notquartieren. Alle Evakuierungs- und Sperrungsmaßnahmen im Gebiet bleiben laut Polizei vorerst weiter bestehen.

