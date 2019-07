Drama auf dem OP-Tisch: Arzt verwechselt Organ bei Operation

Bei einer Operation hat ein Arzt aus Bremen einen groben Fehler begangen. Während der OP entfernte der 62-Jährige das falsche Organ bei seinem Patienten.

Bremen - Kaum auszudenken, was in einem Menschen vorgehen muss, wenn er nach einer Operation eine solche Neuigkeit erhält: Weil ein Arzt bei der OP unachtsam war, entfernte er einem Patienten das falsche Organ! Von dem unglaublichen Fall aus Bremen berichtet nordbuzz.de*.

Als Patient muss man vollkommenes Vertrauen in seinen Arzt haben. Vor allem dann, wenn ein Eingriff bei einer Operation ansteht. Dies tat auch ein Patient in einem Krankenhaus. Er ahnte nicht, welcher Gefahr er sich damit aussetzte. Denn: Sein Arzt war bei der OP wohl nicht so ganz bei der Sache.

Bremen: Arzt entfernt Patienten bei Operation Niere statt Milz

Hintergrund der schiefgelaufenen Operation war die Entfernung der Milz. Doch während der OP kam es zum Missgeschick. Der Arzt setz an der falschen Stelle sein Messer an und entfernte dem Patienten die Niere. Ein Schock! Sowohl für Patient als auch Arzt. Wie konnte das nur passieren?

Der Patient ging gegen den Chirurgen vor, verklagte ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung. Doch zunächst der nächste Schock für den fehlerhaft operierten Patienten: Seinem Rechtsanwalt wurde ein Einstellungsbescheid des Verfahrens übermittelt worden, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die Ursache: bislang ungeklärt.

Bremen: Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Arzt erlassen

"Wir sind noch in den Ermittlungen, wie das passieren konnte", erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. "Das können wir nur bedauern. Das Verfahren war nie eingestellt und sollte auch nie eingestellt werden."

Schließlich wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Arzt aus Bremen erlassen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Der 62-Jährige muss 30.000 Euro für seine verpatzte Operation bezahlen.

Bremen: Arzt kann nach Urteil zu verpatzter Operation noch Einspruch einlegen

Noch ist das letzte Wort in dem Fall jedoch nicht gesprochen. Sobald der Strafbefehl beim beschuldigten Arzt eingegangen ist, kann der 62-Jährige innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen. Dann käme es laut Deutscher Presse-Agentur zu einer Hauptverhandlung.

