Frau vereinbart Date - Mann erlebt grausamen Albtraum

Ein Mann hoffte auf einen schönen Abend. Dann entwickelte sich das geplante Date in eine andere Richtung - und der Albtraum an einem See im Park begann. Nicht der einzige Fall, wie sich nun zeigt.

Update vom 1. Dezember, 13.17 Uhr: Nur einen Abend später hat sich in Bremen ein ganz ähnlicher Fall ereignet. Erneut wurde ein Mann via Dating-App zu einem Treffpunkt an der Straße "Lange Reihe" in Walle gelockt.

Bei einem Spaziergang mit seinem "Date" durch den angrenzenden Park kam plötzlich eine Gruppe Jugendlicher aus dem Dunkeln und schlug auf den 42-Jährigen Mann ein. Die Frau forderte Bargeld, doch der Mann konnte sich trotz leichter Verletzungen befreien und flüchten.

Bremen: Mann für Date in Park gelockt - Polizei prüft weitere Fälle

In diesem Zusammenhang prüft die Polizei auch einen weiteren Fall vom Donnerstag, bei dem eine junge Frau einen Autofahrer am Schulzentrum Bremen-Walle anhielt. Sie gab laut Polizei an, Opfer eines Sexualdelikts geworden zu sein und wollte den 52-jährigen Autofahrer in den Park locken. Der Mann schöpfte aber Verdacht und alarmierte umgehend die Polizei.

In allen Fällen soll die Beschreibung der Frau übereinstimmend sein: Die junge Frau oder Jugendliche wurde als etwa 16 bis 18 Jahre alt mit kräftiger Statur beschrieben. Sie hatte schwarze Haare und war auffallend klein.

Das war die Erstmeldung: Frau lockt Mann per Dating-App in Park - dann folgt der Albtraum

Bremen - Per Dating-App verabreden und dann einen schönen Abend zu zweit genießen. So dürfte sich ein 36-jähriger Mann aus Bremen den Mittwoch in etwa vorgestellt haben. Doch es kam ganz anders, wie nordbuzz.de* berichtet.

Bremen: Online-Date entwickelt sich zum Alptraum

Der Mann aus Bremen verabredete sich mit der ihm unbekannten Frau zunächst in der Straße Lange Reihe in Bremen-Walle. Dort angekommen, erhielt er einen Anruf mit unterdrückter Nummer - sein mutmaßliches Date lotste ihn laut Angaben der Polizei in den Waller Park zum dortigen See. Er kam dieser Aufforderung nach - ein schwerer Fehler, wie sich schnell zeigen sollte.

+ Bremen: Der Überfall fand am See im Waller Park statt. © Google Maps

Mann aus Bremen steht plötzlich unbekannten Männern im Park gegenüber

Denn nur wenige Minuten später stand er seinem vermeintlichen Date zum ersten Mal gegenüber - aber nicht nur ihr. Aus der Dunkelheit traten plötzlich zwei weitere Männer hervor. Der Mann aus Bremen wurde misstrauisch und wollte aus dem Waller Park fliehen - doch der Versuch ging schief.

Tritt gegen den Kopf: Online-Date in Bremen endet mit Überfall

Der 36-Jährige stolperte - und das Unheil nahm seinen Lauf. Die beiden Männer traten dem am Boden liegenden Mann gegen den Kopf und raubten ihm sein Bargeld. Anschließend flüchtete das Trio aus dem Waller Park.

Die Frau wurde als etwa 18 Jahre alt mit kräftiger Statur beschrieben. Sie hatte schwarze, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene Haare. Die beiden Angreifer waren dunkel gekleidet, etwa 25 Jahre alt und hatten einen dunklen Teint. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0421/3623888 entgegen.

