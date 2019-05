Vermisst: Wo ist Angelika W.? Polizei sucht Frau mit Hubschrauber

In Scheeßel zwischen Hamburg und Bremen wird die 58-jährige Angelika W. vermisst. Die Polizei sucht mit Foto und Hubschrauber nach der verschwundenen Frau.

Scheeßel - Wo ist die 58 Jahre alte Angelika W.? Seit Samstagvormittag, 25. Maigilt die Frau aus Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg als vermisst. Wie nordbuzz.de* berichtet, veröffentlichte die Polizei nun ein Foto der vermissten Frau und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg: 58-jährige Angelika W. vermisst - Sie benötigt ärztliche Hilfe

Seit dem 25. Mai wird Angelika W. aus Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg verzweifelt gesucht. Das letzte Mal wurde die 58 Jahre alte Frau am Samstagvormittag in der Ortsmitte von Scheeßel gesehen. Die vermisste Frau war zu Fuß im Bereich der Bahnhofsstraße und des Veerser Wegs in Richtung Innenstadt unterwegs. Wohin Angelika W. genau gehen wollte, ist unbekannt.

Angelika W. aus Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg vermisst: Polizei sucht mit Hubschrauber nach ihr

Die Polizei sucht begleitend zur Öffentlichkeitsfahndung seit Mittwoch, 29. Mai zusätzlich mit einem Hubschrauber nach Angelika W., von der angenommen wird, dass sie ärztliche Hilfe benötigt. Durch die Veröffentlichung des Fotos der 58-Jährigen aus Scheeßel zwischen Hamburg und Bremen erhoffen sich die Beamten hilfreiche Hinweise zum Verbleib der vermissten Frau aus der Bevölkerung. Die circa 1, 60 Meter kleine Frau war im Ortsbild von Scheeßel bekannt.

Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg: Beschreibung der vermissten Angelika W.

Wichtiger Hinweis zu dem veröffentlichten Bild von Angelika W.: Mittlerweile hat die gesuchte Person kürzeres, graues Haar.

Beschreibung der Vermissten Angelika W.:

58 Jahre alt

etwa 1,60 m groß

schlanke Statur

kurze, graue Haare

trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens Winterkleidung

Die Polizei fragt: "Wo ist Angelika W.?" und bittet Zeugen, die die vermisste Frau gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu ihrem Verbleib geben können, sich bei der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261/9470 zu melden oder direkt den Notruf 110 zu wählen.

