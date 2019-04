Lebensgefahr! Straßenbahn überrollt Radfahrer - Unfall endet im Drama

Ein schwerer Unfall mit einer Straßenbahn ereignete sich in Bremen.

Bremen - Nach einem schweren Unfall mit einer Straßenbahn in Bremen Horn-Lehe schwebt ein 27-jähriger Fahrradfahrer in Lebensgefahr, wie nordbuzz.de* berichtet.

Bremen: Radfahrer von Straßenbahn erfasst - Mann schwebt in Lebensgefahr

Wie die Polizei Bremen mitteilte, wollte der Fahrradfahrer am Montagnachmittag gegen 16 Uhr von der Universitätsallee in die Enrique-Schmidt-Straße abbiegen, doch dabei übersah er aus unbekannten Gründen eine Straßenbahn, die sich von hinten näherte. Der Fahrer der Tram konnte die Kollision nicht mehr verhindern: Der 27-Jährige wurde vom Zug erfasst und dabei lebensbedrohlich verletzt. Er musste in eine Klinik gebracht werden.

Straßenbahn überrollt Fahrradfahrer in Bremen - Polizei ermittelt

Die Universitätsallee in Richtung Stadtzentrum musste nach dem Unfall zwischen der Straßenbahn und dem Radfahrer zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

