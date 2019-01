Ekel- und Mobbing-Vorwürfe gegen McDonald's: Mitarbeiter packen aus - das ist längst nicht alles

Schwere Vorwürfe gegen McDonald's: Mitarbeiter haben massive Hygiene-Mängel beanstandet. Der Franchise-Unternehmer zeigt sich schockiert. Das Gesundheitsamt schaltet sich ein.

Update, 16.39 Uhr: Nach dem Bericht über die angeblich mangelhaften Hygienebedingungen bei McDonald's in Bremen hat die Bremer Gesundheitsbehörde angekündigt, vorliegende Kontrollberichte durch die Lebensmittelüberwachung prüfen zu lassen. Das berichtet "buten un binnen". Bislang hätte es in den Bremer McDonald's-Filialen bei Routinekontrollen keine Hinweise auf abgelaufenes oder falsch gelagertes Essen gegeben, teilt die Behörde dem Bericht zufolge mit.

Meldung vom 23. Januar 2019: Massive Vorwürfe gegen McDonald's in Bremen und Brinkum: Gegenüber "Radio Bremen" und dem "NDR" haben aktuelle und ehemalige Mitarbeiter übereinstimmend mitgeteilt, dass die Hygiene vernachlässigt werde und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen psychisch unter Druck gesetzt werden. nordbuzz.de* berichtet über den Fall.

Laut einer Pressemeldung liegen "Radio Bremen" und "NDR" demnach Berichte und Fotos vor, die auf die Misstände in den McDonald's-Filialen in Bremen und Brinkum hindeuten. So würden unter anderem abgelaufene und zurückgegebene Lebensmittel in den Verkauf gelangen - auch verdreckte Geräte sollen benutzt werden.

In einem "buten un binnen"-Beitrag berichten McDonald's-Mitarbeiter, dass sie abgelaufenen Salat hätten verwenden müssen, der bereits auf dem Mülleimer lag, auch von abgelaufener Milch und ausgespülten Einmal-Bechern, die wiederverwendet wurden, ist die Rede. Doch damit nicht genug.

Darüber hinaus ist von Mobbing-Vorwürfen bei McDonald's in Bremen und Brinkum ist die Rede. So berichten ehemalige und aktuelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem von Vorgesetzten, die langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kündigung aufforderten, haltlosen Vorwürfen, Ware an Familie und Freunde verschenkt zu haben, verspäteten Lohnzahlungen und Versetzungen an weit entfernte Arbeitsstätten. Eine Mitarbeiterin überraschte ein Restaurantleiter nach einer Krankheitsphase bei ihrem anderen Arbeitgeber und bezichtigte sie dort vor Kolleginnen und Kundschaft des Blaumachens.

Mit den Vorwürfen konfrontiert, äußert sich der für Bremen und Brinkum seit September 2016 verantwortliche McDonald's-Franchise-Unternehmer Bernd Oude Hengels wie folgt: "Zu keiner Zeit gab es von mir Anweisungen, abgelaufene Lebensmittel zu verwenden." Und er ergänzt: „Sollten vereinzelt Mitarbeiter, wie von Ihnen geschildert, grob fahrlässig gehandelt haben, so ist dies in erster Linie für mich schockierend und selbstverständlich ohne mein Wissen geschehen.“

