Zwei Motorradfahrer halten neben Autofahrerin - dann zieht Biker ein Messer

In Bremen kam es zu einem Raubüberfall

Eine 28-Jährige wurde von zwei Motorradfahrern bedroht und beklaut

Die Täter erbeuteten von der Frau Diamantohrringe und eine goldene Uhr

Die Polizei Bremen sucht nach Zeugen

Bremen - Am Montagvormittag, den 4. März, kam es im Stadtteil Oberneuland in Bremen zu einem Raubüberfall auf eine 28-Jährige. Als die, hielt neben ihr ein Motorrad an, auf dem zwei Männer saßen., mit dem er das Opfer bedrohte, währendund die Frau festhielt.