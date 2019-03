Streit zwischen zwei Männern eskaliert – schwere Stichverletzungen

Not-OP nach einem Streit! Zwei junge Männer in Bremen prügeln sich – einer von ihnen muss ins Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtet – und fällt am nächsten Morgen eine überraschende Entscheidung.

Bremen - Schlimmer Vorfall in der Großwohnsiedlung Tenever in Bremen: Am Sonntagabend musste sich ein 26-Jähriger nach einer Messerattacke einer Not-Op unterziehen! Er war mit schweren Verletzungen im Gesicht und am Rücken ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestand für den Mann jedoch nicht.

Messerattacke in Bremen: Tatverdächtiger stand vor der Haustür

Nach der Messerattacke wurde ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer hatte sich am Sonntagabend mit einem Bekannten heftig gestritten – es kam sogleich zu einer Prügelei. Der 26-Jährige hatte am Sonntagabend seine Wohnung verlassen, um einen zurückliegenden Streit mit dem Bekannten zu klären. Vor der Haustür traf er auf den 20-Jährigen.

Stichverletzungen nach Prügelei in Bremen: Not-Op und eine Flucht im Auto

Der war mit mehreren Personen erschienen! Nach der Prügelei inklusive Messerattacke flüchtete der Angreifer mit seinen Begleitern in einem Auto.

Die Polizei musste allerdings nicht lange nach ihm fahnden: Am Montagmorgen stellte sich der 20-jährige Tatverdächtige freiwillig den Beamten. Nun wird wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ermittelt.

Schlägerei in Bremen: Massenprügelei mit 30 Teilnehmern

Viel Aufsehen erregte vergangenes Jahr eine Massenschlägerei in Bremen-Osterholz: Etwa 30 junge Männer waren daran beteiligt, wie nordbuzz.de* berichtete. Bei einer anderen Schlägerei mit Fäusten und Klappstuhl mitten in der Innenstadt von Bremen lobte die Polizei anschließend die Zivilcourage der Zeugen.

