Mord? Polizei findet Schwangere nach Streit tot auf

Bremen - Der Bremer Polizei bot sich am Sonntag ein schreckliches Bild. Eine Schwangere wird in ihrer Wohnung tot aufgefunden, ihr Mann gerät angesichts des Notrufs unter Verdacht.

In einem Bremer Problemviertel hat die Polizei am Sonntag eine Schwangere leblos aufgefunden. Reanimationsversuche blieben laut eines Sprechers erfolglos. Der 39-jährige Ehemann wurde noch in der Wohnung festgenommen. Die Mordkommission ermittelt nach dem Tod der 40-Jährigen. In dem zuvor bei der Polizei eingegangenen Notruf war eine Auseinandersetzung unter Eheleuten gemeldet worden.

