Tankstellen-Überfälle: Polizei durchsucht Wohnung von Ehepaar - Beamte überrascht

Mehrere Überfälle an einer Tankstelle in Geestland bei Bremen hat die Polizei auf ein Ehepaar gebracht. In ihrer Wohnung versteckte es zahlreiche Zigaretten.

Eine Tankstelle in Geestland bei Bremen wurde in den vergangenen Monaten insgesamt viermal überfallen.

Am Montag (3. April) passierte es wieder.

Die Täter stahlen in Bremen eine große Menge Zigaretten.

In einer Wohnung in Bremen fanden Polizeibeamte Zigaretten im Gesamtwert von über 20.000 Euro.

Bremen: Tankstelle in Geestland wird mehrmals überfallen - Polizei macht unglaublichen Fund

In der Nacht zu Montag wurde eine Tankstelle in Neuenwalde, eine Ortschaft in der Stadt Geestland, von Unbekannten überfallen. Nach Angaben von bild.de, sollen die Täter eine große Menge Zigaretten sowohl aus der Auslage, als auch aus dem Lager gestohlen haben. Das Unglaubliche daran: Die Tankstelle wurde in den letzten fünf Monaten schon dreimal überfallen. Ein weiterer Einbruchsversuch vergangenen März war gescheitert.

Geestland bei Bremen: Polizei durchsucht Wohnung von Ehepaar

Später am Montag (3. April) sollen Polizeibeamte des Polizeikommissariats Geestland zusammen mit einem Kriminaltechniker die Wohnung eines Ehepaares im naheliegenden Bremen durchsucht haben, nachdem die Staatsanwaltschaft Stade beim zuständigen Amtsgericht entsprechende Beschlüsse erwirkt hatte. Was die Beamten in der Wohnung fanden, muss sie überrascht haben: mehrere Packungen Zigaretten unterschiedlicher Marken im Gesamtwert von über 20.000 Euro!

Das Ehepaar bestritt, mit den Überfällen an der Tankstelle in Geestland etwas zu tun zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

