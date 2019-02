Albtraum-Unfall: BMW drängt VW Polo von Straße - plötzlich muss die Polizei Verstärkung anfordern

Bremen - Wie nordbuzz.de* berichtet, ereignete sich am Freitag, 1. Februar, gegen 23.45 Uhr auf der Stapelfeldstraße in Bremen eine folgenschwere Kollision zweier Autos. Doch dann musste muss die Polizei unerwartet Verstärkung anfordern.

Aus bislang unbekannten Gründen rammte ein BMW, der auf der Stapelfeldstraße stadtauswärts unterwegs war, einen VW Polo, der in die selbe Richtung fuhr. Durch die Kollision geriet der VW Polo komplett außer Kontrolle. Wie Nonstopnews berichtet, kam der Kleinwagen daraufhin von der Straße ab, und das Unglück nahm seinen Lauf.

Der am Wall stehen gebliebene VW Polo

+ Die Feuerwehr musste die Frauen aus dem Wrack befreien © Nonstopnews

Der VW Polo raste in die seitliche Böschung, wobei er mehrere kleine Bäume fällte, bis er schließlich am schrägen Wall zum Stehen kam. Die beiden Frauen, die sich im Kleinwagen befanden, wurden schwer verletzt und in dem Wrack eingeschlossen. Die im BMW befindlichen Personen blieben hingegen unverletzt.