„Brocken-Benno“ ist tot: Rekordwanderer mit 90 Jahren gestorben

Teilen

Rekordwanderer Benno Schmidt, alias Brocken-Benno, steht auf dem Brocken. © Matthias Bein/dpa

9.000 Mal hat er den Brocken im Harz bestiegen und einen Rekord aufgestellt. Nun ist „Brocken-Benno“ Schmidt gestorben.

Wernigerode – „Brocken-Benno“ ist tot. Der bekannte Rekordwanderer Benno Schmidt ist gestorben. Das bestätigte seine Witwe der Deutschen Presse-Agentur. „Er ist ganz ruhig und friedlich eingeschlafen“, sagte sie am Samstag. Benno Schmidt starb demnach im Alter von 90 Jahren am 23. Dezember. Er war an Krebs erkrankt.

„Brocken-Benno“ ist tot: Rekordwanderer mit 90 Jahren gestorben

Zunächst hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) über den Tod des Mannes berichtet. Schmidt hatte den 1.141 Meter hohen Brocken 9.000 Mal bestiegen. Der Wanderer, der als „Brocken-Benno“ über das Fernsehen bundesweit bekannt wurde, schaffte es bis in das Guinnessbuch der Rekorde. Mit seinen Aufstiegen bis ins hohe Alter bewältigte er 120.000 Kilometer.

Freunde schätzten insbesondere seinen eisernen Willen, seine Disziplin und sein Durchhaltevermögen. Als den schönsten Tag in seinem Leben bezeichnete der Wanderer anlässlich seines 90. Geburtstags im vergangenen Mai den 3. Dezember 1989. An jenem Tag fiel die DDR-Grenzbefestigung auf dem Harz-Gipfel und der Verwaltungsfachwirt konnte endlich seinen Traum erfüllen, den Brocken zu betreten. Der vom Nationalpark Harz umgebene Brocken war bis zum Fall der Mauer militärisches Sperrgebiet - und auch für Wanderer tabu.

Brocken-Benno mit 90 Jahren gestorben – Ministerpräsident Haseloff drückt Anteilnahme aus

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat mit Betroffenheit und Trauer auf den Tod des als „Brocken-Benno“ bekannten Wanderers reagiert.

„Das Engagement unseres Rekord-Wanderers für den Harz wird unvergessen sein“, teilte der Regierungschef am Samstag via Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er sei ein Beispiel für Heimatverbundenheit und -liebe. Der Familie drückte Haseloff seine Anteilnahme aus. (dpa)