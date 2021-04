Brutaler Tankstellen-Überfall: Mitarbeiter fast tot geschlagen

NRW

An einer Tankstelle in Rheine ermittelt die Polizei. Dort wurde ein Mitarbeiter attackiert und lebensgefährlich verletzt (Symbolbild).

Für Entsetzen sorgte ein Raub auf eine Tankstelle im Münsterland. Ein Täter ging dabei äußerst brutal vor.

Auf eine Tankstelle im Münsterland* hatten es Täter vor wenigen Tagen abgesehen. In den späten Abendstunden betrat ein Mann das Geschäft in Rheine*, bedrohte den Angestellten und schlug ihn danach brutal nieder. Das Opfer erlitt so schwere Verletzungen, das es in Lebensgefahr schwebte.

Mit einem Handbeil hatte der Täter, der anschließend mit seinem Komplizen die Flucht ergriff, auf den Mitarbeiter eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Welche neuen Details es zu dem Fall aus Rheine gibt*, erfahren Sie bei msl24.de*. (*msl24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.)