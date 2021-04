Burgdorfer Rudel: Erneut Wolf in Niedersachsen abgeschossen

Problemtiere

Eine Wölfin des Burgdorfer Rudels in Niedersachsen ist in der Nacht zu Donnerstag abgeschossen worden.

Ein Wolf ist in Niedersachsen nach wiederholten Angriffen auf Nutztiere und Pferde abgeschossen worden. Das Tier stammt aus dem sogenannten Burgdorfer Rudel.

Hannover (Niedersachsen) – Eine Wölfin des sogenannten Burgdorfer Rudel ist in der Nacht zu Donnerstag, 22. April 2021, in der Nähe der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover erschossen worden*. Das teilte am Donnerstag das Umweltministerium in Hannover mit. Jetzt muss der Kadaver des Tieres geborgen werden, damit sicher gegangen werden kann, dass es sich um das richtige Tier handelt.

Zum Abschuss freigegeben waren laut Umweltministerium die Wölfin „GW 1423f“ sowie der Wolfsrüde „GW 950m“. Dabei handelt es sich um die Elterntiere des Rudels. Derzeit ist noch unklar, ob es sich um die richtige Wölfin handelt.

Nach einer ersten Inaugenscheinnahme des Kadavers ist das erlegte Tier erst ein bis zwei Jahre alt. Die Ausnahmegenehmigung zur Entnahme der beiden Tiere galt bis Ende August. Sie wurde im Zuge der jetzigen Wolfstötung außer Kraft gesetzt.