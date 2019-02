Unfassbar! Gaffer ziehen Leiche die Plane weg

Gaffer zogen bei einem Unfall in Chemnitz die Plane weg (Symbolbild).

Ein tödlicher Unfall in Chemnitz wird für die Polizei zur Geduldsprobe. Zahlreiche Gaffer behindern die Arbeit - zwei von ihnen überschreiten aber jegliche Grenze.

Chemnitz - Eine 72-jährige Fußgängerin wird in Chemnitz von einem Lkw erfasst. Die Rettungskräfte versuchen zwar noch, die Rentnerin zu retten, jedoch bleiben alle Reanimationsversuche schließlich erfolglos. Die 72-Jährige erliegt ihren schweren Verletzungen noch vor Ort.

Während die Notärzte vergebens um das Leben der Frau kämpften, trafen nach Medienberichten auch immer mehr Schaulustige an der Unfallstelle ein. Dabei scheuten die schamlosen Gaffer offenbar vor nichts zurück. Zwei Passanten gingen sogar zur Leiche und hoben die Plane hoch. Selbst das letzte Stück Privatsphäre nahmen die Gaffer somit dem Opfer. Eine perfide Aktion! Notgedrungen rief die Polizei schließlich das THW zur Hilfe, um einen größeren Sichtschutz zu installieren, wie freiepresse.de berichtet.

Gaffer-Skandal: Polizei stößt an ihre Grenzen

Die Beamten zeigten sich von so viel Skrupellosigkeit verständlicherweise entgeistert: "Wir stellen eine zunehmende Schamlosigkeit fest, mit der Schaulustige an Unfallstellen Fotos oder gar Videos von hilflosen Unfallopfern fertigen", erzählt Polizeisprecher Andrzej Rydzik.

Auch wenn solche Bilder eigentlich verboten sind, schrecken scheinbar aber immer weniger Menschen davor zurück. "In Frankenberg brach ein Rentner zusammen. Die Gaffer standen uns auf den Füßen, wir mussten uns mit Platzverweisen wehren. Bei einem Lkw-Unfall auf der A 4 bei Hainichen filmten andere Fahrer das Unglück. Wir hätten am liebsten alle angezeigt", zählt ein Polizist gleich mehrere Beispiele auf. Viele weitere werden in Zukunft wohl leider noch folgen. Schrecklich!

Video: Immer wieder behindern Gaffer Hilfskräfte bei Unfällen

Auch interessant: Das hat Folgen: Gafferin filmt Reanimierung eines Nachbarn

cen

Skoda-Schock mit tödlichem Ausgang: Gewaltiges Tier durchbricht Frontscheibe



Bei Münchehof kam es zu einem schlimmen Unfall. Eine Hirschkuh flog in Niedersachsen durch die Frontscheibe auf den Beifahrersitz, wie nordbuzz.de* berichtet.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.