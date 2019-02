Zug nimmt Gülle-Traktor an Bahnübergang mit - Fahrer trifft es bei Unfall hart

Der Fahrer des Gülle-Traktors wurde in Ramsloh im Landkreis Cloppenburg schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Ramsloh bei Cloppenburg wurde an einem Bahnübergang eine ein Gülle-Traktor vom Zug mitgenommen. Der Fahrer saß noch im Fahrzeug und wurde schwer verletzt.

Bei Ramsloh im Landkreis Cloppenburg hat sich ein schwerer Unfall ereignet

Am Bahnübergang kam es zum Zugunglück

Ein Gülle-Traktor wurde vom Zug mitgeschleift

Der Traktor-Fahrer wurde schwer verletzt

Ramsloh/Landkreis Cloppenburg - Zugunglück am Bahnübergang: Bei einer Kollision zwischen einem unbeladenen Güterzug und einem Gülle-Traktor ist der Fahrer des Gespanns schwer verletzt worden. Er hatte den Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang in Ramsloh im Landkreis Cloppenburg übersehen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Zugunglückbei Cloppenburg: Güterzug erfasst bei Unfall Gülle-Traktor an Bahnübergang

Am Donnerstag, 21. Februar, gegen 12.30 Uhr ist es nach Angaben von "Nonstopnews" in Ramsloh im Landkreis Cloppenburg zu einem schweren Zugunglück gekommen. Ein unbeladener Güterzug hatte dabei ein mit Gülle beladenes Traktor-Gespann erfasst, 20 Meter mitgeschleift und den Anhänger umgekippt.

Der Unfall passierte an einem unbeschrankten und nur mit Andreaskreuzen versehenen Bahnübergang. Der Traktor-Fahrer wurde schwer verletzt, warum er den Zug übersehen hatte, ist noch unklar. Zugstrecke und Bahnübergang mussten für die Räumung durch die Feuerwehr gesperrt.

Bei einem schweren Unfall auf der A7 bei Buchholz nahe Hamburg mit vier Autos wurden sieben Personen verletzt, darunter fünf Kinder, wie nordbuzz.de* berichtet. werden.

+ Weil der Fahrer eines Gülle-Traktors einen Güterzug übersehen hat, ist es an einem Bahnübergang in Ramsloh im Landkreis Cloppenburg zu einem schweren Zugunfall gekommen. © Nonstopnews Mehr aus Oldenburg: Schwerer Unfall: Kind (7) auf Trettraktor unterwegs - Transporter erfasst Jungen

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.