Zoff um Bundes-Notbremse: Droht ein Koalitionsstreit zwischen Söder und Aiwanger? Jetzt die LIVE-PK

+ © Sven Hoppe/dpa Hubert Aiwanger (l.) und Markus Söder streiten über die Einführung der Bundes-Notbremse in der Kabinettssitzung. © Sven Hoppe/dpa

Bei der Regierungssitzung am Dienstag könnte es zwischen den Koalitionspartnern CSU und Freie Wähler krachen. Grund ist die Bundes-Notbremse. Der News-Ticker für Bayern.

Am Dienstag um 11.30 Uhr stellen die Minister Herrmann, Holetschek und Piazolo die Ergebnisse aus der Regierunssitzung auf einer Pressekonferenz vor.

Die Inzidenzzahlen sind in Bayern leicht zurückgegangen - der Freistaat liegt deutschlandweit jetzt auf Platz vier.

Update vom 20. April, 10.58 Uhr: Minister Piazolo hat Verständnis für die Sorgen der Eltern. Aber Tests zu Hause würden auf große bürokratische Hürden stoßen. Außerdem könnte es dann auch Betrugsversuche im Privaten geben. Diesen könnte man mit den Tests an den Schulen vorbeugen. Aber Piazolo ist sich sicher, dass das Testen sich in den kommenden Wochen noch mehr einspielen wird.

Corona in Bayern: Piazolo zieht eine positive Bilanz über das Testkonzept an Schulen

Update vom 20. April, 10.53 Uhr: Als nächstes spricht Kultusminister Michael Piazolo. 49 Prozent der Schüler befinden sich derzeit im Distanzunterricht. 51 Prozent der Kinder haben einen Wechsel- bzw. Präsenzunterricht. Piazolo verteidigt noch einmal die Sinnhaftigkeit der Testpflicht an den Schulen. Bisher habe alles gut funktioniert. Er geht auch auf die Entscheidung auf des VGH ein, das bestätigt hat, dass das Testen an Schulen zulässig ist. Das Gericht habe auch bestätigt, dass die Tests an Schulen abgehalten werden sollen, so Piazolo.

Update vom 20. April, 10.47 Uhr: Es gibt jetzt zwei Reaktionen auf die gestiegenen Zahlen. Zum einen gebe es die bundeseinheitliche Notbremse, die weitestgehend von der Regierung mitgetragen wird. In Bayern werde lediglich die Einreise- und Quarantäneverordnung um drei Wochen verlängert. Außerdem gebe man den Regionen mit einer Inzidenz von über 200 die Möglichkeit Tests in Unternehmen und Einrichtungen verpflichtend zu verlangen.

Update vom 20. April, 10.44 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Es spricht als erstes Staatsminister Florian Herrmann. Es wurden keine weitreichenden Beschlüsse gefasst, so Herrmann. Die Inzidenz in Bayern sei weiterhin hoch. Immer mehr jüngere Menschen infizieren sich mit dem Virus. „Wir nähern uns den Höchstständen der letzten Welle an, was die Belegung der Intensivbetten angeht.“ Das könnte zu Engpässen führen, so Herrmann. Die Lage sei besorgniserregend.

Erstmeldung vom 20. April 2021

München - Es ist Tag eins nach der CDU-Vorstandsentscheidung Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten der Union zu machen. Aber Markus Söder* (CSU) bleibt nicht viel Zeit zum Wunden lecken. Schon um 9 Uhr wird er in München die wöchentliche Sitzung der Bayerischen Staatsregierung leiten müssen. Denn da gibt es ja noch das Thema Corona*, um das er sich kümmern muss. Einfacher wird es für den CSU-Chef dadurch aber nicht. Der Koalitionspartner, die Freien Wählern, gehen schon vor der Sitzung auf Konfrontationskurs.

Corona in Bayern: Freie Wähler stellen sich gegen die Bundes-Notbremse

Am Montag (19. April) betonte Markus Söder noch einmal, dass es neben der Kanzlerfrage auch die Corona-Frage zu lösen gilt. „Die Corona-Zahlen laufen uns leider davon.“ Die Patienten-Zahlen auf den Intensivstationen würden immer weiter ansteigen, so Söder. „Die Notbremse auf Bundesebene zu vereinbaren, ist ein ganz wichtiger Schritt.“ Am Mittwoch wird sich der Bundestag* mit den geplanten Regeländerungen befassen. Am Donnerstag stimmt dann der Bundesrat* über die Gesetzesänderung ab. Bayern könnte bei dieser Abstimmung aber seine Stimme enthalten. Grund dafür könnten die Freien Wähler sein, so der BR.

Bereits vor der Kabinettssitzung am Dienstag hat der Koalitionspartner verlauten lassen, dass man dem Bund keine weiteren Kompetenzen zugestehen wolle. Das werde man auch so in der Sitzung kundtun, schreibt der BR. Ähnlich wie es bereits Christian Lindner für die FDP angekündigt hatte, will auch FW-Chef Hubert Aiwanger bei einer Einführung der Bundes-Notbremse Verfassungsbeschwerde einreichen und möglicherweise sogar auch klagen.

Coronavirus in Bayern: Inzidenzzahlen leicht gesunken

Ein weiterer Streitpunkt unter den Koalitionspartnern könnte die geplante Einführung von Modellregionen sein. Ab frühestens nächster Woche sollten einzelne Städte in Bayern als Versuchskaninchen herhalten. Es sollte getestet werden, wie Öffnungen und Lockerungen möglich sind, wenn sie von strengen Sicherheitsmaßnahmen wie intensiven Testkonzepten und gezielter Kontaktnachverfolgung begleitet werden. Doch aufgrund der immer noch hohen Infektionszahlen* wird das Projekt wohl auf unabsehbare Zeit verschoben. Für die FDP und die Freien Wähler ein weiterer Kritikpunkt an der Bundes-Notbremse. Denn dort sind keine testbasierten Öffnungskonzepte und kein Raum für Modellprojekte vorgesehen.

Die Corona-Zahlen sind laut RKI am Dienstag ein wenig gesunken. Die 7-Tage-Inzidenz liegt für ganz Bayern bei 185,3 (Vortag: 187,3). Der Bundesdurchschnitt wird hingegen vom RKI mit 162,4 angegeben. Der Freistaat rutscht damit auf Platz vier und liegt nun knapp hinter Sachsen-Anhalt mit 185,7. Es infizierten sich in den vergangen 24 Stunden 1554 Menschen neu mit dem Coronavirus und 33 Menschen starben in Folge einer Covid-19-Erkrankung. Den niedrigsten Inzidenzwert in Bayern weist der Landkreis Tirschenreuth mit 59,7 auf. Spitzenreiter ist der Landkreis Kronach mit 359,6. (tel) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

