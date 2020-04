Corona in Berlin: Innensenator glaubt an lange Kontaktbeschränkung - und wütet gegen USA

Das Coronavirus schränkt das Leben der Berliner ein. In der Hauptstadt steigt die Zahl der Todesopfer und Corona-Infizierten weiter an. Alle News im Überblick finden Sie hier.

Das Coronavirus* schränkt das Leben der Menschen in Berlin ein.

Die Zahl der Todesfälle und der Infizierten steigt.

Unterdessen soll ein Corona-Krankenhaus gebaut werden.

gebaut werden. Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.

Update vom 3. April, 20.05 Uhr: Die renommierte Berliner Charité-Klinik will ab kommender Woche beginnen, sämtliche Mitarbeiter auf das Coronavirus* zu testen. So sollen unerkannte Infektionen beim Personal erkannt werden, wie Vorstand Ulrich Frei am Freitag mitteilte. Die hohen Infektionszahlen bei Klinikpersonal in vielen stark betroffenen Ländern wie Spanien seien „ein Punkt, der mir Sorgen macht“. Frei schwieg über die aktuelle Zahl der infizierten Mitarbeiter der Charité.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag sind bereits 2300 Infektionen bei medizinischen Mitarbeitern in Kliniken und Arztpraxen festgestellt worden.

Corona in Berlin: USA konfisziert Berliner Masken in Thailand - „Moderne Piraterie“

Update vom 3. April, 16.30 Uhr: Berlin muss in der Corona-Krise auf eine dringend benötigte Lieferung von 200.000 medizinischen Schutzmasken verzichten Grund: Die USA haben die Ware in Bangkok konfisziert, wie Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag mitteilte. Die Masken der Klasse FFP-2, die vor Ansteckung mit dem Coronavirus schützen können, waren nach seinen Angaben für die Polizei der Hauptstadt bestimmt. Berlin habe sie bei einem US-Unternehmen bestellt und bezahlt. Nach Recherchen des „Tagesspiegel“ wurden sie in China hergestellt, offizielle Angaben dazu lagen nicht vor.

Geisel kritisierte das Vorgehen der USA scharf. „Wir betrachten das als Akt moderner Piraterie“, erklärte er. „So geht man mit transatlantischen Partnern nicht um. Auch in globalen Krisenzeiten sollten keine Wildwest-Methoden herrschen.“ Die Bundesregierung müsse bei den USA auf die Einhaltung internationaler Regeln dringen.

Corona in Berlin: USA soll Berliner Masken-Lieferung abgefangen haben

Update vom 3. April, 14.03 Uhr: Atemschutzmasken sind aufgrund der Corona-Krise so gefragt wie selten. Wie auch viele andere Ländern hat Berlin in China Atemschutzmasken des Types FFP2 und FFP3 bestellt, wie der Tagesspiegel berichtet. Doch genau diese Lieferung soll nun von den USA abgefangen und in die Vereinigten Staaten umgeleitet worden sein. Dies will der Tagesspiel aus Berliner Sicherheitskreisen erfahren haben. Bei dem Hersteller der Masken, soll es sich um eine US-amerikanische Firma mit Produktionssitz in China handeln.

Doch dies ist nicht der erste Fall. Bereits am Donnerstag haben französische Politiker schwere Vorwürfe gegen die USA erhoben. Renaud Muselier, Präsident der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur, sagte dem Fernsehsender BFMTV am Donnerstag, dass für Frankreich bestimmte Maskenlieferungen von einem anderen Land auf dem Rollfeld chinesischer Flughäfen gekauft worden seien. Auf Nachfrage bestätigte Muselier, dass es sich dabei um die USA gehandelt habe.

Auch in Bayern steigt die Zahl der Corona-Fälle, die in Bayerns Krankenhäusern aufschlagen. Sowohl in den Intensivstationen als auch insgesamt. Nun warnt Siegfried Hasenbein, der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) vor einem Mangel an Schutzausrüstung*. In Nordrhein-Westfalen will ein Virologe der Dunkelziffer* auf die Spur kommen.

Corona in Berlin: Innensenator mit drastischer Vorhersage - „wird uns das ganze Jahr über begleiten“

Update vom 3. April, 12.17 Uhr: Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) geht davon aus, dass noch das ganze Jahr mit Einschränkungen durch die Corona-Krise zu rechnen ist. Zwar sei eine Lockerung des sogenannten Lockdowns im April oder Mai möglich, sagte er am Freitag im Rundfunk Berlin-Brandenburg. "Aber die Beschränkungen, Abstandsregelungen, die Veränderung unserer Lebensgewohnheiten - ich fürchte, das wird uns das ganze Jahr über begleiten."

Man wisse, so Geisel, dass dieser Lockdown nicht endlos zu verlängern sei. „Es wäre jedoch nicht seriös, zu sagen, am 19. April ist alles zu Ende“, so Geisel und weiter, „Mitte April ist eine seriöse Beurteilung der Zahlen möglich.“ Er erinnerte daran, dass es darum gehe, "die Infektionsgeschwindigkeit so zu verringern, dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten und Zustände wie in Spanien oder Italien verhindern."

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darüber verständigt, die bestehenden scharfen Kontaktbeschränkungen vorerst mindestens bis zum Ende der Osterferien am 19. April zu verlängern. Am Dienstag nach Ostern wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder die Lage neu bewerten.

Unterdessen verkündete der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister einen neuen Plan und schlug wegen Schutzmaterialien Alarm.

Corona in Berlin: Drastische Bußgelder, Kontaktverbot verlängert

Update vom 3. April, 9.50 Uhr: Die Menschen in Berlin müssen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus auch in den kommenden zwei Wochen mit deutlichen Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit leben. Der Senat verlängerte das seit 23. März geltende sogenannte Kontaktverbot am Donnerstag wie angekündigt bis zum 19. April, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Zunächst war die Verordnung bis zu diesem Sonntag befristet.

Um Verstöße gegen die Regeln besser ahnden zu können, beschloss der Senat zudem einen Bußgeldkatalog. Zwar waren Bußgelder etwa nach dem Infektionsschutzgesetz auch jetzt schon möglich, nunmehr wurden Details aber präziser gefasst.

Corona in Berlin: Bis zu 10.000 Euro Bußgeld möglich

Wer gegen die Ausgangsbeschränkungen verstößt, muss nach dem neuen Bußgeldkatalog bis zu 500 Euro zahlen. Das teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstagabend nach dem Beschluss im Senat mit. Demnach werden 25 bis 500 Euro Bußgeld fällig, wenn sich Menschen in Gruppen von mehr als zwei Personen zusammenstellen und sich womöglich den Aufforderungen der Polizei widersetzen. „Wer seine Wohnung ohne triftigen Grund verlässt, muss zwischen 10 und 100 Euro an Bußgeld bezahlen“, erläuterte Müller.

Auch hält der neue Bußgeldkatalog zu den Corona-Regelungen Bußgelder für Unternehmen fest, wie Berlin.de berichtet. Demnach könnte die verbotene Öffnung von Geschäften mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Des Weiteren könne die Nicht-Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu Bußgeldern bis zu 2.500 Euro führen.

Unterdessen sorgt eine Statistik in Bayern für Hoffnung, wie Merkur.de berichtet. Markus Söder erklärt in einer Pressekonferenz, wie es weitergeht.

Corona in Berlin: Zahl der Neu-Infektionen steigt rasant

Update vom 2. April, 13.45 Uhr: In Berlin sind bislang 2.993 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. 17 Menschen sind an den Folgen einer Infizierung mit dem Coronavirus gestorben.

Wie die Berliner Morgenpost berichtete, bat Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) weiterhin um die Geduld der Berliner. „Es werden noch harte Wochen auf uns zukommen“, sagte er. „Ich appelliere an alle Berlinerinnen und Berliner, die Ausgangsbeschränkungen ernst zu nehmen.“ Dazu zähle auch, auf Verwandtenbesuche zu verzichten. Wie schnell die Lage eskalieren könne, habe man schließlich in den Nachbarländern gesehen.

Die Berliner Linksfraktion erwägt außerdem Neuerungen in Bezug auf das schwer von der Corona-Krise geschädigte Taxigewerbe. So werde darüber nachgedacht, Berlins Taxis als kostenlosen Shuttleservice für systemrelevante Berufe einzusetzen. „Wir brauchen eine flächendeckende Lösung für das Gesundheitspersonal, aber auch andere systemrelevante Berufe“, so der verkehrspolitische Sprecher Kristian Ronneburg.

Die rot-rot-grüne Koalition denkt darüber nach, Berlins Taxis als kostenlosen Shuttleservice für systemrelevante Berufe einzusetzen. „Wir brauchen eine flächendeckende Lösung für das Gesundheitspersonal, aber auch andere systemrelevante Berufe“, sagt @k_ronneburg. — Christian Latz (@ChrLatz) April 2, 2020

Unterdessen spitzt sich die Corona-Lage in Sachsen weiter zu. Die Zahl der Todesfälle steigt. Auch ein Italienischer Covid-19-Patient ist verstorben.

Coronavirus in Berlin: Bezirksbürgermeister infiziert sich absichtlich

Update, 20.04 Uhr: Stephan von Dassel - Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte hat sich absichtlich bei seiner Freundin mit dem Coronavirus anstecken lassen (s.u.). Der Grünen-Politiker fordert jetzt eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr und Supermärkte, berichtet der Tagesspiegel.

+ Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel hat sich absichtlich mit Corona infiziert. © picture alliance/dpa / Jörg Carstensen

Corona in Berlin: Parks und Grünflächen am Wochenende dicht?

Das Frühlingswetter am Wochenende dagegen ruft die Gewerkschaft der Polizei (GdP) auf den Plan und appelliert an die Vernunft aller Berliner. Sie sollten sich an die Ausgangssperren halten. Dabei bringt GdP-Landeschef Norbert Cioma in einer Pressemitteilung eine drastische Maßnahme ins Gespräch, da seiner Meinung nach Bußgelder nicht die sofortige Wirkung entfalten würden, um Menschenansammlungen zu verhindern. „Parkanlagen und Plätze komplett für Publikumsverkehr zu schließen, ist nahezu alternativlos“, so Cioma.

Ein Appell an die Vernunft: Haltet Euch an die Vorgaben, bleibt zuhause! #GdP rät, Parks und Plätze temporär schließen - Landeschef Cioma in unserer PM: "Sonst kommt irgendwann die Ausgangssperre, die sich kein überzeugter Demokrat ernsthaft wünschen kann"https://t.co/9VDYjWxoLD pic.twitter.com/B83EnvTpC6 — GdP Berlin (@GdPHauptstadt) April 1, 2020

Grünen-Bezirksbürgermeister infiziert sich absichtlich - es wurde „heftiger“ als er dachte

Update, 14.35 Uhr: Der Bürgermeister des Bezirks Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne) hat sich mehr oder weniger absichtlich mit dem Coronavirus angesteckt.

"Ich hatte mich fast schon bewusst infiziert, um mich auch zu immunisieren", sagte er am Mittwoch im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er steckte sich demnach bei seiner Lebensgefährtin an, mit der er zusammen wohnt.

In einer häuslichen Gemeinschaft sei es fast nicht möglich, sich nicht anzustecken, sagte er. Deswegen habe er das "bewusst gemacht", sagte der Grünen-Politiker. Er habe gedacht, er sei nach einer Infektion drei Tage "mal ein bisschen unpässlich, und dann bin ich immun" - auch um gesund zu sein, wenn Teile der Verwaltung krank werden.

Es sei aber "doch etwas heftiger" gewesen, als er gedacht habe. Als langfristiges Ziel nannte er, dass sich so viele Menschen immunisieren, "dass uns die Krankheit nichts mehr anhaben kann".

+ Coronavirus in Berlin. © picture alliance/dpa / Christophe Gateau

Coronavirus in Berlin: Immer mehr Infizierte - Berliner Verkehrsbetriebe heftig in der Kritik

Update vom 1. April, 12.48 Uhr: Fast 1.000 Menschen haben sich mittlerweile in Berlin offiziell mit dem Coronavirus infiziert. Nachdem es bundesweit noch immer gilt, das Kontaktverbot einzuhalten, ebbt die Kritik an zu vollen U-Bahnen in Berlin noch immer nicht ab. Nun reagieren die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), wie die Berliner Morgenpost berichtet.

Demnach sei der öffentliche Nahverkehr im morgendlichen Berufsverkehr seit Montag um weitere 200 Fahrten aufgestockt worden, auch am Nachmittag seien rund 100 weitere Fahrten ins normale Betriebsprogramm aufgenommen worden.

Statt kurzer Zündschnur mal langen Atem haben. Und frischen noch dazu. pic.twitter.com/rn1rSP1UPy — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) March 28, 2020

Wie der BVG weiter erklärt, nutzen jedoch mittlerweile rund 75 Prozent weniger Passagiere den öffentlichen Nahverkehr in Berlin. Wie die Berliner Morgenpost weiter berichtet, sei mehr Leistung aktuell nicht möglich. Demnach liege der Krankenstand bei der BVG momentan bei rund 25 Prozent. „Alle Fahrer, die wir haben, sind heute gefahren“, zitiert die Morgenpost die Unternehmenssprecherin Petra Nelken.

Coronavirus: Berliner Senat will Ausgangsbeschränkungen verlängern

Update vom 31. März, 15.14 Uhr: Wegen der andauernden Corona-Krise werden die zunächst bis kommenden Sonntag befristeten Ausgangsbeschränkungen in Berlin verlängert. Dies kündigte Vize-Bürgermeister Klaus Lederer (Linke) am Dienstag nach der Senatssitzung an. Über die Entscheidung sei sich der Senat einig. Beschließen wolle das Gremium die Verlängerung voraussichtlich an diesem Donnerstag. Zunächst hatte die Bild-Zeitung davon berichtet.

Corona in Berlin: Ausgangsbeschränkungen gelten seit 23. März - und sollen verlängert werden

Alle Berliner müssen sich seit 23. März „ständig in ihrer Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft“ aufhalten, um die Ausbreitung des Coronavirus* zu bremsen. Es gibt allerdings einige Ausnahmen, wie Arztbesuche, den Einkauf, Gassi gehen mit dem Hund oder Sport und Spaziergänge an der frischen Luft. Das ist erlaubt, solange sich im Freien keine Ansammlungen von mehr als zwei Personen bilden.

Unterdessen steigen die Fallzahlen in Baden-Württemberg weiter an.

Update vom 31. März 2020, 11.25 Uhr: Die Zahl der deutschlandweit infizierten Personen steigt weiter an, auch Berlin verzeichnet immer mehr positiv auf Covid-19 getestete Personen. Rund 2.600 Personen infizierten sich in Berlin mittlerweile laut offiziellen Angaben mit dem Coronavirus*.

Wie die Berliner Morgenpost berichtet, würden von diesen infizierten Personen knapp 380 in Krankenhäusern behandelt werden, 84 Personen liegen auf Intensivstationen. Wie das Blatt weiter schreibt, kontrollierten währenddessen rund 280 Beamte am Montag die Einhaltung der strikten Maßnahmen.

Seit dem 14. März wurden in Berlin demnach bereits 820 illegal geöffnete Objekte von der Polizei geschlossen, 825 Verstöße stellte die Polizei bislang in der Hauptstadt fest.

Fallzahlen in Berlin steigen - neue Strafen drastischer als in Bayern?

Update vom 30. März, 21.57 Uhr: Wegen der Corona-Epidemie gilt in Berlin seit mehr als einer Woche ein Kontaktverbot. Das wird von der Polizei kontrolliert und täglich gibt es dutzende Anzeigen. Bislang konnte sich der Senat allerdings noch nicht auf eine Bußgeldverordnung einigen, obwohl ein Entwurf seit mehr als einer Woche diskutiert wird.

Innensenator Andreas Giebel (SPD) erklärte nun am Montag, dass der Senat einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen Corona-Regeln am Dienstag debattieren und möglicherweise auch beschließen werde. Laut dem ursprünglichen Entwurf, der dem Tagesspiegel vorliegt, würden zum Beispiel Verstöße gegen den Mindestabstand im öffentlichen Raum künftig mit 50 bis 500 Euro geahndet werden. 25 bis 75 Euro muss zahlen, wer sich trotz Ausweispflicht nicht ausweisen kann. Und hält sich jemand außerhalb seiner Wohnung auf, ohne dafür einen triftigen Grund zu haben, dann muss derjenige mit einem Bußgeld von bis zu 500 Euro rechnen.

Coronavirus in Berlin: Bußgeldkatalog sieht Strafzahlungen von bis zu 25.000 Euro vor

Deutlich höher sind die im Gesetzesentwurf aufgeführten Bußgelder, falls jemand trotz des Verbots ein Geschäft öffnet. Wer einen Betrieb öffnet, der gemäß der aktuellen Regeln eigentlich geschlossen sein müsste, den erwartet ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro. Zudem müssen Betreiber von Geschäften, die noch geöffnet sein dürfen, die sich aber nicht an vorgeschriebene Hygienemaßnahmen halten, bis zu 2500 Euro Strafe zahlen.

In Wiederholungsfällen sollen sogar bis zu 25.000 Euro Geldbuße möglich sein - dabei handelt es sich um die Im Infektionsschutzgesetz festgelegte Maximalsumme im Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Laut dem Entwurf gelten außerdem Verstöße gegen das Versammlungsrecht als Straftaten. Wer bei Zusammenkünften oder Veranstaltungen „ab drei Teilnehmern“ erwischt wird, erhält eine Strafanzeige.

Erstmeldung vom 30. März 2020:

Berlin - Das Coronavirus hält Berlin in Atem. Während das öffentliche Leben weitgehend eingeschränkt ist, steigt die Zahl der Corona-Infizierten* und der Todesfälle, wie in ganz Deutschland, an.

Corona in Berlin: Die aktuellen Fallzahlen

Wie dieSenatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Sonntag in einer Pressemitteilung bekannt gab, sind in Berlin derzeit 2.462 Menschen mit dem Coronavirus* infiziert. Kontaktpersonen, so heißt es in der Meldung weiter, werden im Rahmen einer sogenannten Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert. 312 Menschen befinden sich aktuell im Krankenhaus, 70 davon erhalten eine intensivmedizinische Behandlung. Elf Menschen sind bislang an den Folgen des Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben.

Corona-Krankenhaus mit 1.000 Betten soll in Berlin entstehen

Unterdessen plant der Berliner Senat angesichts der fortschreitenden Corona-Krise einen Ausbau der medizinischen Notfallversorgung, wie bereits am 17. März bekannt gegeben wurde.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) kündigte damals unter anderem den Aufbau eines zusätzlichen Krankenhauses mit 1.000 Betten für Covid-19-Patienten auf dem Messegelände an. Dies solle in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und weiteren Partnern geschehen. Einen genauen Ort und Zeitplan nannte sie nicht. Nun gibt es aber Neuigkeiten.

Coronavirus in Berlin: Zeitplan für das Krankenhaus steht

Projektleiter ist der ehemalige Präsident des Technischen Hilfswerks und langjährige Berliner Landesbranddirektor, Albrecht Broemme. Gegenüber der „Bild“-Zeitung hatte er sich vor kurzem noch optimistisch geäußert, dass das Krankenhaus womöglich binnen weniger Wochen stehen könnte. „14 Tage Bauzeit wären schön - wie bei den Chinesen“, sagte er noch Mitte März. „Aber ich denke, es wird einen Monat dauern.“

In der Sendung „Rbb-Spezial“ am Sonntagabend sagte Kalayci nun, dass die Vorbereitung aktuell ganz gut laufen würden. „Ich denke mal, dass wir im April/Mai dann auch starten können“, fuhr sie fort. Wann könnte die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle gebracht sein und somit das Kontaktverbot und weitere Maßnahmen aufgehoben werden werden? Es gibt dazu jetzt eine Prognose von Wissenschaftlern der Universitäten Hamburg und Mainz.

Das neue Krankenhaus für Patienten der Corona-Krankheit Covid-19 soll ausschließlich zur Vermeidung eines realen Engpasses genutzt werden. Es soll leicht an dem Coronavirus* erkrankte Menschen, die stationär aufgenommen werden müssen, sowie Notfallbeatmungspatienten versorgen.

Unterdessen musste in weiten Teilen Deutschlands am Wochenende die Polizei tätig werden, weil Menschen gegen das Corona-Kontaktverbot* verstoßen haben, wie tz.de* berichtete. Auch in NRW ist die Corona-Lage weiterhin brisant. Dort spuckte ein Mann aus dem besonders betroffenen Landkreis Heinsberg einen Polizisten an und schrie diesem entgegen: „Ich habe Corona!“ In einer Münchner Klinik wurden mehrere Corona-Fälle unter Patienten und Mitgliedern des Personals festgestellt - es wurde eine Quarantäne verhängt.*

*merkur.de und tz.de sind Teile des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Britta Pedersen