Corona in Berlin: Infizierten-Zahl steigt rasant - Gesundheitsamt warnt vor fataler Falschmeldung auf Whatsapp

Das Coronavirus hat Deutschland weiter fest im Griff, die Zahl der Infizierten steigt rasant an. In Berlin greift die Polizei in Bars und an einer Schule durch.

Update vom 20. März 2020, 21.13 Uhr: Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat angekündigt, dass es in Sachen Corona-Eindämmung auch in der Bundeshauptstadt härtere Einschränkungen geben wird.

Gegenüber dem rbb erklärte der Politiker, Versammlungen von mehr als 50 Menschen seien untersagt und Restaurant müssten schließen.

In Nordrhein-Westfalen waren am Freitag teils Versammlungen von mehr als zwei Personen untersagt, der Freistaat Bayern sprach Ausgangsbeschränkungen aus. Müller betonte dahingehend, Ausgangssperren über Monate hinweg vermeiden zu wollen.

Update vom 20. März 2020, 14.57 Uhr: Im Messengerdienst Whatsapp kursiert derzeit eine Falschmeldung über eine angebliche Ausgangssperre in Berlin. Es wird ein offenbar gefälschtes Foto der Internetseite des Landesamts für Gesundheit und Soziales verbreitet, auf dem ein Betretungsverbot öffentlicher Orte ab Montag angekündigt wird. "Es handelt sich hierbei in der Tat um eine Falschmeldung", schrieb das Amt am Freitag.

Die Behörde rief dazu auf, die Information zu verbreiten, dass der Screenshot gefälscht ist. In Berlin wurde bislang keine Ausgangssperre wegen der Ausbreitung des Coronavirus verhängt.

Bayern und das Saarland verkündeten am Freitag als erste Bundesländer weitergehende Ausgangsbeschränkungen.

Update vom 20. März, 11.45 Uhr: Und sie halten sich scheinbar immer noch nicht dran: die Berliner Polizei stellte auch am Donnerstagabend zahlreiche Verstöße gegen das Corona-Infektionsschutzgesetz fest. Beamte kontrollierten 98 Kneipen, Restaurants, Geschäfte und andere Objekte, wie eine Polizeisprecherin am Freitag bestätigte.

Als Ergebnis wurden 91 Anzeigen gestellt, oft wegen der nicht mehr erlaubten Öffnung von Kneipen oder Läden. Die Verstöße verteilten sich über die ganze Stadt. Dabei auffällig: nachts gibt es deutlich mehr gravierende Verstöße.

Die Berliner Polizei will die Kontrollen in der Coronavirus-Krise nun mit Spezialstreifen fortsetzen. Dazu kämen noch die üblichen Streifenwagen, die sich in ihrem normalen Dienst ebenfalls um das Problem kümmern würden.

In Berlin sind Kneipen und Clubs seit dem 14. März geschlossen. Seit dem 18. März mussten auch zahlreiche Geschäfte schließen, Restaurants dürfen noch bis 18.00 Uhr öffnen.

Corona in Berlin: Zahl der Infizierten steigt rasant - große Einschränkungen drohen

Update vom 20. März, 7.51 Uhr: Mittlerweile sind mehr als 15.000 Menschen in Deutschland positiv auf Covid-19 getestet worden (Stand Donnerstagabend). Die Zahl der infizierten Personen in Berlin steigt auf 688 Fälle. Wie die Berliner Morgenpost berichtet, sollen davon 43 Personen im Krankenhaus behandelt werden. 15 davon befinden sich demnach auf der Intensivstation.

Die Berliner S-Bahn stellte bereits am Donnerstag den Betrieb auf drei Linien ein. Die Flughäfen der Hauptstadt sollen mit je einem Terminal weiter am Netz bleiben. Wie das Blatt weiter berichtet, soll die geplante Eröffnung des Flughafen BER im Oktober jedoch nicht gefährdet sein.

Corona in Berlin: Bürgermeister droht mit Ausgangssperre

Update vom 19. März, 16.57 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus sollen Obdachlose in Berlin mehr Hilfe bekommen. Die Sozialsenatorin der Hauptstadt, Elke Breitenbach, will dafür nach dem Auslaufen der Kältehilfe neue Unterkunftsangebote machen. „Wir brauchen auch für obdachlose Menschen einen Rettungsschirm“, sagte die Linken-Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Wohnangebote sollten allein schon aus Infektionsschutzgründen deutlich über eine Notübernachtung hinausgehen, betonte Breitenbach. „Wir brauchen hier dauerhafte Plätze in Zimmern, hauptamtliche Sozialarbeitende, ein Catering, Security, Drogenhilfe und auch eine extra Betreuung für psychisch kranke Menschen“, ergänzte die Senatorin.

Insbesondere die Suchtproblematik müsse dabei mit im Blick bleiben. „Ohne eine kontrollierte Drogenabgabe fliegt uns solch ein Haus um die Ohren. Oder die Leute sind ständig unterwegs. Und wir wollen ja den Infektionsschutz erhöhen.“ Bisher sei ihr noch keine Coronavirus-Infektion aus einer Obdachlosenunterkunft in der Hauptstadt bekannt.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller droht mit Ausgangssperren in Corona-Krise

Update vom 19. März, 7.35 Uhr: Obwohl in Berlin Geschäfte, Bars und Clubs mittlerweile nicht mehr geöffnet sein dürfen, Einrichtungen für den täglichen Bedarf ausgenommen, scheinen sich die Bürger in ihrem Alltag nicht einschränken zu wollen. Nachdem die Polizei in den vergangenen zwei Tagen diverse illegal geöffnete Einrichtungen schließen musste, greift nun der regierende Bürgermeister Michael Müller hart durch. Er droht nun mit einer Ausgangssperre.

Erst am Mittwoch musste die Polizei Geschäfte wie Juweliere und Leihhäuser schließen, wie unter anderem die Berliner Zeitung berichtet. In den Parks genießen hunderte Menschen die frühlingshaften Temperaturen, obwohl auch am Abend Kanzlerin Merkel dazu aufgefordert hatte, die sozialen Kontakte auf ein Minimum einzuschränken.

Als Folge: die Anzahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen in Berlin verdoppelte sich auf 519 (Stand Mittwoch). „Es ist untragbar, dass tatsächlich eingeladen wird zu Corona-Partys. Furchtbar! Und es ist genauso untragbar, wenn Menschen bestimmte Abstandsregeln nicht einhalten“, zitiert die Berliner Zeitung den Berliner Regierungschef.

Als Reaktion auf das Verhalten der Berliner Bürger erklärt Müller: „Ich kann und will nicht ausschließen, ob wir in den nächsten Tagen auch weitere Schritte gehen müssen. Das Thema der Ausgangssperre spielt eine Rolle. Das kann schnell entschieden werden. Dann sind die Parks und Gärten zu, das Tempelhofer Feld wird abgeschlossen.“

Coronavirus in Berlin: Polizei kontrolliert Geschäfte

Update vom 18. März, 16.20 Uhr: Nachdem auch in Berlin die Zahl der Infizierten weiter ansteigt und der Drang zu Hamsterkäufen scheinbar größer wird, dürfen in Berlin ab sofort auch Supermärkte und Lebensmittelhändler auch sonntags ihre Regale neu auffüllen lassen. Dies berichtet bild.de.

Demnach wurden Ausnahmen bei den Arbeitszeiten erlassen. In der Verfügung heiße es, dass diese Ausnahmen für den gesamten Handel mit Lebensmitteln, Hygiene- sowie Medizinprodukten gelten. Dies gelte auch für „Produkte, die zur Eingrenzung, Bekämpfung und Bewältigung der Pandemie“.

Ein Sprecher der Senatsverwaltung betonte jedoch, dass dies nicht bedeute, dass das Verkaufspersonal arbeiten dürfe. Supermärkte und Lebensmittelhändler bleiben weiterhin für Verbraucher sonntags geschlossen.

Unterdessen schloss die Polizei von Mittwochmorgen bis zum Nachmittag 130 Geschäfte in Berlin aufgrund nicht erlaubter Öffnung. In vielen Fällen seien die Geschäftsleute nicht informiert gewesen. Polizeisprecherin Anja Dierschke sagte: „Es war der erste Tag heute, da sind wir mit viel Fingerspitzengefühl daran gegangen. Oft war das eine Frage der Aufklärung.“

Corona in Berlin: „Zustände wie im Chicago der 1920er“ - Polizei greift durch

Update vom 18. März 2020, 13.15 Uhr: Nachdem Berlin bereits am Montag die Schließung von Bars und Kneipen durch Polizeikontrollen gewährleistet hatte, musste die Berliner Polizei auch am Dienstag bei einzelnen illegal geöffneten Einrichtungen hart durchgreifen.

Wie dieBerliner Morgenpost berichtet, wurden Bars, Kneipen, Restaurants, Imbisse und Wettlokale kontrolliert, „diverse“ von ihnen mussten durch die Polizei geschlossen werden. Drei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz mussten aufgegeben werden. „Eine behördlich angeordnete Quarantäne muss durchgesetzt werden“, verdeutlicht ein Sprecher der Berliner Polizei.

Unterdessen spitzt sich dieLage in Österreich durch das Coronavirus zu. Ganz Tirol steht unter Quarantäne.

Corona in Berlin: „Zustände wie im Chicago der 1920er“ - Polizei greift durch

Update vom 17. März 2020, 21.24 Uhr: Die Polizei hat in Berlin die Schließung von Bars und Kneipen wegen der Coronavirus-Krise kontrolliert. Auch Unterricht an Schulen beendeten die Einsatzkräfte.

In einem Tweet schrieb die Polizei am Dienstag: „Wenn Sie eine Bar betreiben, die Scheiben abkleben und Einlass nur über Klopfen oder nach Voranmeldung gewähren, dann sind das nicht nur Zustände wie im Chicago der 20er des letzten Jahrhunderts - sondern es löst auch einen Polizeieinsatz aus.“

#Infotweet:

Wenn Sie eine Bar betreiben, die Scheiben abkleben und Einlass nur über Klopfen oder nach Voranmeldung gewähren, dann sind das nicht nur Zustände wie im Chicago der 20er des letzten Jahrhunderts – sondern es löst auch einen Polizeieinsatz aus.#sonichtbitte#COVID19 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 17, 2020

Zudem sei im Wedding an einer Berufsschule noch Unterricht erteilt worden, teilte die Polizei mit. Nach der Aufklärung über die Rechtsverordnung zur Eindämmung des Coronavirus hätten „300 Lernende und Lehrende“ die Räume verlassen. Auch an einer Berufsschule in Charlottenburg fand Unterricht statt. Das fiel der Polizei bei ihren Kontrollen auf, wie sie bei Twitter schrieb.

Corona in Berlin: Neues Krankenhaus kommt - Mindestens 42 Infizierte nach Club-Besuch

Update vom 17. März 2020, 15.28 Uhr: Berlin soll ein eigenes Krankenhaus für Covid-19-Patienten bekommen. Es soll auf dem Gelände der Messe Berlin Platz für bis zu 1000 Patienten bieten und in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr entstehen, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nach der Sitzung des Senats mitteilte.

Update vom 17. März 2020, 8.05 Uhr: Während sich in Deutschland die Zahl der infizierten Personen drastisch erhöht und mit den ersten Maßnahmen eine Eindämmung des Coronavirus in die Wege geleitet werden sollte, scheint das Maßnahmen-Paket nicht bei allen Personen auf Zustimmung zu treffen.

Wie die Berliner Morgenpost nun nämlich berichtet, wurde das in Berlin erlassene Verbot für die Öffnung von Clubs und Bars offenbar von vielen Betreibern nicht ernst genommen. Wie das Blatt vom Leiter des Landeskriminalamtes, Christian Steiof, erfahren haben will, sollen 132 Einrichtungen geschlossen worden sein. 21 Strafverfahren seien demnach in die Wege geleitet worden.

Auch zukünftig soll deshalb kontrolliert werden, ob sich alle betreffenden Institutionen an das Verbot halten.

Coronavirus in Berlin: Zahl der infizierten Personen steigt an

Update vom 16. März 2020, 13.19 Uhr: Rund 283 Personen in Berlin (Stand Montagmittag) wurden bislang positiv auf das Coronavirus getestet, rund 16 Personen befinden sich davon im Krankenhaus. Wie Innensenator Andreas Geisel am Montag erklärt, würden davon zwei Personen mittlerweile auf der Intensivstation betreut werden. Berlin verfüge demnach über rund 2.000 Intensivbetten.

Wie die Berliner Morgenpost weiter berichtet, sollen sich in der Hauptstadt auch sieben Polizisten mit dem Virus infiziert haben, 95 weitere Beamte stehen deshalb momentan unter Quarantäne. Rund 200 weitere Polizisten stehen aus reiner Vorsichtsmaßnahme ebenfalls unter häuslicher Quarantäne.

Bislang wurde der Katastrophenfall für Berlin zwar noch nicht ausgerufen, doch wie das Blatt weiter berichtet, könne dies schon bald auch für die Hauptstadt geschehen. „Die Entscheidung rückt näher“, zitiert die Berliner Morgenpost Torsten Akmann, Statssekretär der Senatsverwaltung für Inneres.“

Coronavirus in Berlin: Clubs werden zur Brutstätte

Update vom 15. März, 14.15 Uhr: Dass sich das Virus leicht verbreiten kann, ist bekannt. In Berlin sorgte deshalb der Club „Trompete“ auch dafür, dass sich mindestens 42 Besucher mit dem Virus infizierten. Nun scheint es einen weiteren Fall in der Hauptstadt zu geben.

Wie das Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin am Sonntag erklärt, hatte nicht nur im Club „Trompete“ eine infizierte Person gefeiert. Auch der Club „Kater Blau“ wurde von einer positiv getesteten Person besucht. Deshalb sollen Menschen, die den Club am 6. und 7. März besucht hatten, lieber zu Hause bleiben.

Wie der Club über Facebook erklärt, besuchte die infizierte Person nach eigenen Angaben den Club zwischen Samstagmorgen und Samstagabend.

Die betroffenen Personen sollen das Gesundheitsamt über ihren Besuch informieren, damit die Anzahl infizierter Personen weiter eingedämmt werden könne.

Coronavirus in Berlin: Infizierter feierte in einem Club - nun sind 42 Menschen infiziert

Ursprungsartikel vom 15. März 2020: Berlin - Knapp 4.000 Menschen, Stand Samstagabend, 14. März, haben sich in Deutschland offiziell mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der positiv getesteten Personen* steigt jedoch rasant weiter. Nun ist auch ein Berliner Club betroffen.

Coronavirus in Berlin: 42 Infizierte nach Clubbesuch

Tanzen auf engstem Raum, Cocktails oder ein Feierabendbier in einer Bar: Auf diese Dinge müssen Menschen in Berlin in der nächsten Zeit verzichten. Neben Clubs wurden nun auch Bars in der Hauptstadt bis auf weiteres geschlossen. Grund dafür könnte ein Fall in einem Berliner Club sein. In dem angesagten Club „Trompete“ feierte offenbar bereits vor über einer Woche ein infizierter Mann.

Nachdem der Mann Anfang der Woche positiv auf Convid-19* getestet wurde, warnte die Gesundheitsverwaltung vorsichtshalber alle, die am 29. Februar in dem Club vor Ort waren. Sie alle sollten vorsorglich erst einmal zu Hause bleiben. Anfang der Woche meldete das Amt dann: offenbar 16 weitere Clubbesucher hatten sich in der „Trompete“ angesteckt.

Coronavirus in Deutschland: Berliner Club Brutstätte für das Virus?

Wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci nun erklärt, könnten jedoch insgesamt 42 Infizierungen mit den Feiernden in dem Berliner Club in Verbindung gebracht werden. 263 Infektionen zählte die Hauptstadt insgesamt bis zum Samstagabend.

Offenbar auch aus diesem Grund habe die Stadt nun die Schließung aller Clubs und das Verbot aller Veranstaltungen beschlossen. „Es ist einfach nicht die Zeit für Partys“, erklärt die Gesundheitssenatorin weiter.

Coronavirus in Europa: Frankreich und Spanien reagieren

Die Coronavirus-Ausbreitung* hat das öffentliche Leben in Italien weitgehend stillgelegt: Läden, Bars und Schulen sind geschlossen, die Grenzen abgeriegelt. Doch der Vatikan hält weiter an der Ostermesse fest. Auch in Frankreich und Spanien scheint sich die Lage zuzuspitzen. Beide Länder greifen nun mit harten Maßnahmen durch. Grenzkontrollen sorgten für „humanitär bedenkliche Situation“ in Zeiten der Corona-Krise. Den ersten Coronavirus-Fall in China soll es bereits im November gegeben haben.

Whatsapp-Fakenews und Kettenbriefe sind ein großes Problem während der Corona-Krise. Nun geht das Unternehmen gegen die Falschinformationen vor. Außerdem könnten Nachrichten bald für immer gelöscht werden. In Bayern herrscht vom 21. März bis zum 3. April eine Ausgangsbeschränkung - der Freistaat greift damit als erstes Bundesland derart durch.

