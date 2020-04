Coronavirus in Deutschland: Scharfe Kritik am RKI - Kommt eine Ticketpflicht für Fußgängerzonen?

Die Reproduktionszahl des Coronavirus schwankt aktuell um den entscheidenden Wert von 1. RKI-Chef Wieler wird nun von FDP-Vize Kubicki kritisiert.

Deutschland sucht weiter einen Weg durch die Corona*-Krise.

Nun ist die Ansteckungsrate wieder gestiegen.

Unterdessen wird bundesweit über Lockerungen der Beschränkungen diskutiert.

Update, 13.44 Uhr: Angesichts der schrittweisen Lockerung der Corona-Beschränkungen stellt sich in Deutschland zunehmend die Frage: Wie im Alltag Abstand halten? Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat dazu nun einen Vorschlag ins Spiel gebracht, der sich auf den ersten Eindruck grotesk anhört - doch angesichts der aktuellen Ausnahmesituation wohl nicht völlig utopisch ist: eine Ticketpflicht für Fußgängerzonen, Geschäften und Hotels.

Coronavirus in Deutschland: DIHK will Wirtschaft mit digitalen Techniken ankurbeln

Mit Hilfe digitaler Techniken will die DIHK die Wirtschaft schneller wieder ankurbeln, das Redaktionsnetzwerk Deutschland und beruft sich dabei auf ein Konzept der Kammer, das am vergangenen Wochenende an Kanzlerin Angela Merkel und weitere Vertreter der Großen Koalition geschickt wurde. „Digitale Lösungen helfen, im Alltag Abstand zu halten, ohne zu Hause bleiben zu müssen“, zitiert das Netzwerk aus dem Dokument.

Demnach wird unter anderem vorgeschlagen, den Zugang zu Fußgängerzonen, Geschäften oder Hotels über Ticket-Systeme zu begrenzen. Diese seien „ein äußerst wirksames und vielfältig einsetzbares Instrument zur Vermeidung von Menschenansammlungen“. Über entsprechende Apps könnten die Tickets bereitgestellt werden. Ob dieser Vorschlag tatsächlich umgesetzt wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Coronavirus in Deutschland: RKI vermeldet mehr als 157.000 Infektionen

Update, 11.20 Uhr: Bis Mittwochvormittag sind in Deutschland mehr als 157.500 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Zum Vergleich: Am Vortag waren es mehr als 156.200 Infektionen. Außerdem sind mindestens 6056 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte bisher bundesweit gestorben. Am Vortag waren es bis 10.15 Uhr 5845 Personen. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die beim Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Den Schätzungen des RKIs zufolge lag die Reproduktionszahl mit Stand Dienstag wieder bei 0,9. Das heißt, dass im Durchschnitt jeder Infizierte weniger als eine weitere Person ansteckt. Rund 120.400 Menschen in Deutschland haben nach RKI-Schätzungen die Corona-Infektion überstanden. Die Experten rechnen allerdings genau wie in anderen Ländern mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders viele Covid-19-Infektionen gibt es nach wie vor in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württembe rg. Auf 100.000 Einwohner gerechnet verzeichnet Bayern mit einem Wert von 319,7 die meisten Infizierten. Im bundesweiten Durchschnitt waren es 189,5.

Coronavirus in Deutschland: Regierung verlängert Reisewarnung bis 14. Juni

Unterdessen hat die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung für Touristen am Mittwochvormittag verlängert. Sie galt zuvor bis zum kommenden Sonntag, nun besteht sie bis 14. Juni. Weiter hat die Regierung am Mittwochvormittag ein zweites Gesetzespaket zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf den Weg gebracht. Der vom Kabinett gebilligte Gesetzentwurf sieht mehr Tests und ausgeweitete Meldepflichten vor. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat unterdessen weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen gefordert.

Nicht alle Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie werden unkritisch angenommen. Ein ARD-Kommentator kritisiert die Maskenpflicht mit Sturmhaube - was bei einigen Zuschauern widerum zu Empörung führt.

Update, 10.25 Uhr: Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat das Robert-Koch-Institut (RKI) und seinen Präsidenten Lothar Wiel er wegen der regelmäßig verbreiteten Corona-Zahlen scharf kritisiert. Diese vermitteln ihm zufolge „eher den Eindruck, politisch motivierte Zahlen zu sein als wissenschaftlich fundiert“, sagte Kubicki am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Dabei verwies er insbesondere auf die Reproduktionszahl (R), die angibt, wie viele andere Menschen ein Infizierter ansteckt. Sie ist laut Angaben des RKIs vom Montagabend vorübergehend bundesweit von 0,9 auf 1,0 angestiegen. Bereits am Dienstagnachmittag vermeldete das Institut allerdings, dass die Reproduktionszahl wieder auf 0,9 gesunken ist. Die Nachricht, dass die Reproduktionszahl angestiegen sei, kritisierte Kubicki am Dienstag mit Blick auf die sinkenden Infektionsraten. Während Ministerpräsident Markus Söder für Bayern, das Land mit den meisten Infektionen, einen R-Wert von 0,57 verkünde, melde das RKI bundesweit einen Wert von 1, wunderte sich der FDP-Vize öffentlich.

Coronavirus in Deutschland: Kubicki zweifelt öffentlich Seriosität des RKI an

„Woher dieser Wert bei sinkenden Infektionsraten kommen soll, erschließt sich nicht einmal mehr den Wohlmeinendsten“, sagte Kubicki. Erstaunlich finde der FDP-Politiker zudem, dass Wieler auf einen Methodenwechsel bei der Berechnung des Wertes und nunmehr auf seine abnehmende relative Bedeutung hinweise. Dies trage nicht dazu bei, die „täglichen Wasserstandsmeldungen des Instituts noch für seriös zu halten“. Hinzu komme, dass die von der TU Ilmenau und vom Helmholtz-Zentrum ermittelten Werte deutlich von den Schätzungen des RKI abwichen, sagte Kubicki und fügte hinzu: „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Der R-Wert des RKI steigt ausgerechnet zur Konferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, bei der vor weiteren Lockerungen gewarnt werden soll.“

Update, 8.19 Uhr: Die Bundesregierung beschafft für den Herbst und Winter erstmals zusätzliche 4,5 Millionen Dosen Impfstoff gegen die herkömmliche Grippe. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erläuterte, soll damit verhindert werden, dass das Gesundheitssystem durch die gleichzeitige Versorgung von Influenza- und Coronavirus-Patienten überfordert wird. Die Corona-Pandemie werde mit hoher Wahrscheinlichkeit im Winter noch nicht vorbei sein. Die Dosen müssten „zügig in den nächsten Tagen“ bestellt werden, da die Hersteller derzeit ihre Kapazitäten und die Verteilung an die Länder planten und festlegten.

Coronavirus in Deutschland: Aktuelle Fallzahlen aus der Bundesrepublik

Update, 29. April, 7.16 Uhr: In Deutschland sind bisher 159.912 Corona-Fälle registriert, teilt die John-Hopkins-University mit (Stand: 7.16 Uhr). 6.314 Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Genesen sind aktuell 117.400 Personen.

Kanzlerin Angela Merkel will am morgigen Donnerstag erneut mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Um den Sommerurlaub der Deutschen steht es derweil schlecht - die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung verlängern.

Corona in Deutschland: Regierung soll von geplantem Strategiewechsel Abstand nehmen - doch keine Massentests?

21.45 Uhr: Sie ist in der Coronavirus-Pandemie in Deutschland mittlerweile in aller Munde: die sogenannte Reproduktionszahl*.

Die Kennziffer lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Dienstag knapp bei eins. Das bedeutet, dass im Mittel jeder Corona-Infizierte eine weitere Person ansteckt. Ziel der weitreichenden Schutzmaßnahmen soll sein, die Reproduktionszahl möglichst unter 1 zu halten. Das betonen Wissenschaftler und Politiker immer wieder.

Es gibt auch positive Nachrichten zu vermelden: Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland mittlerweile rund 117.400 Menschen eine Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 überstanden.

Coronavirus in Deutschland: Mehr als 200 Corona-Tote in 24 Stunden

20.56 Uhr: Deutschland hat binnen 24 Stunden mehr als 200 weitere Todesfälle mit Corona-Infektion zu beklagen.

Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Demnach sind in der Bundesrepublik, Stand Dienstagabend, 20 Uhr, mindestens 6054 Menschen gestorben, die sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert hatten. Am Montagabend, 20.15 Uhr, waren es demnach noch 5842 Corona-Tote.

Wie es weiter heißt, waren bis Dienstagabend bundesweit mehr als 157.500 Covid-19-Erkrankungen registriert. Die Zahl der gemeldeten Infektionen nahm damit innerhalb eines Tages um etwa 1.300 zu.

Corona in Deutschland: Bundesregierung will wohl doch keine Massentests

18.21 Uhr: Bereits seit Wochen gab es vermehrt Stimmen, die großangelegte Massentests für das Coronavirus forderten, um einen Überblick über die Situation zu bekommen. In der Regierung gab es den Plan pro Woche auf mehrere Millionen Tests aufzustocken.

Das berichtet die Welt unter Berufung auf einen unveröffentlichten Gesetzesentwurf von Union und SPD. Zum Vergleich: Bislang gab es insgesamt mehr als zwei Millionen Tests in Deutschland. Doch das Blatt will nun erfahren haben, dass man in der Bundesregierung zumindest vorerst keine Massentests forcieren will.

+ Strategiewechsel bei Corona? Kanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU). © dpa / Bernd von Jutrczenka

Bislang seien vor allem Menschen getestet worden, bei denen eine Infektion vermutet wurde. Nach dem neuen Plan hätten auch Symptomfreie Personen getestet werden sollen - etwa um den Grad der Durchseuchung in der Bevölkerung feststellen zu können.

Von diesem Strategiewechsel nimmt man dem Bericht nach nun Abstand. Das gehe aus einem neuen Gesetzesentwurf hervor, der diese Woche ins Kabinett eingebracht werden solle. Hier wird demnach nur noch auf die zusätzlichen Kosten, die den Krankenkassen wegen der Tests entstehe würden, eingegangen, ohne die Untersuchungen wirklich zu forcieren.

Damit sei der Strategiewechsel hin zu Massentests nicht verworfen, zumindest aber verschoben, schlussfolgert das Blatt.

Doch nicht nur die Strategie der Bundesregierung im Umgang mit dem Coronavirus erregt derzeit das Interesse von Politikern und Bürgern gleichermaßen. Einige wundern sich mittlerweile auch, warum im Zusammenhang mit der Corona-Krise von Bundesinnenminister Horst Seehofer so wenig zu hören war*. So kritisierte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz, dass die Lage „innenpolitisch mega-ernst, und das Bundesinnenministerium einfach nicht auf dem Platz“ sei.

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie stellen unter anderem Antikörpertests eine große Hoffnung dar. Doch nun warnen US-Forscher vor falschen Ergebnissen.

Corona-Reproduktionszahl schwankt um entscheidenden Wert für Lockerungen

15.31 Uhr: Der Reproduktionsfaktor* oder auch die Ansteckungsrate des Coronavirus sorgt am Dienstag für Aufregung. Das Robert-Koch-Institut hatte am Morgen berichtet, dass diese von 0,9 auf 1,0 gestiegen sei. Die Zahl wird von führenden Politikern wie Angela Merkel als entscheidener Faktor bei der Entscheidung über mögliche Lockerungen der bestehenden Maßnahmen genannt.

Bereits in der Pressekonferenz von RKI-Präsident Lothar Wieler am Morgen hatte es Diskussionen über den sogenannten R-Wert gegeben. Wieler benannte den Wert auf 1,0. Ein Journalist kam bei eigener Rechnung allerdings weiter auf einen Wert unter 1 (siehe Update von 10.22 Uhr).

Corona: RKI-Chef Wieler antwortet scharf auf Journalisten-Frage: „Weiß ja nicht, wie sie gerechnet haben“

Auf Nachfrage antwortete Wieler zunächst scharf: „Ich weiß ja nicht, wie genau sie das nachgerechnet haben“ und erklärte dann die mathematische Grundregel des Auf- und Ab-Rundens. Insofern gab er dem Journalisten anschließend allerdings doch recht: Das RKI hatte den R-Wert auf 1,0 aufgerundet. Tatsächlich lag er demnach bei 0,96. „Also, Sie haben gar nicht so schlecht gerechnet“, so Wieler abschließend.

Jetzt scheint die ganze Debatte aber obsolet. Das RKI korrigierte seinen R-Wert am Nachmittag wieder auf 0,9. Die sogenannte Reproduktionszahl ist demnach mit Datenstand 28. April 2020, 0.00 Uhr wieder gesunken.

Bayern verlängert Corona-Beschränkungen um eine Woche

13.55 Uhr: Bayern hat seine Ausgangsbeschränkungen um eine Woche bis zum 10. Mai verlängert. Das entschied das Kabinett in München am Dienstag.

Vom 4. Mai an sollen aber einzelne Lockerungen gelten. Beispielsweise sind dann öffentliche Gottesdienste und Demonstrationen mit bis zu 50 Teilnehmern wieder erlaubt.

In der Debatte um weitere Corona-Lockerungen schockte Grünen-Politiker Boris Palmer* nun mit dem Satz: „Wir retten Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.“

Coronavirus in Deutschland: Kultusminister mit Rahmenkonzept zu Schul-Öffnung

13.50 Uhr: Die Kultusminister der Länder haben ein bundesweit einheitliches Rahmenkonzept zur Öffnung der Schulen in Deutschland erarbeitet.* Diesen werde man erst veröffentlichen, wenn die Ministerpräsidenten es zur Kenntnis genommen haben. „Es wird vor den Sommerferien keinen normalen Unterricht geben“, so KMK-Präsidentin Stefanie Hubig. Allerdings soll jeder Schüler vor den Sommerferien wieder in der Schule gewesen sein. Man wolle ein der Situation angepasstes Konzept vorstellen, bei dem dann etwa ein Teil der Schüler wechselweise wieder in die Schule gehen könne.

Dennoch werde es in Deutschland in den Bundesländern verschiedene Fahrpläne bei den Schul-Öffnungen geben.

13.13 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht nun in einer Pressekonferenz über den weiteren Umgang mit der Corona-Krise im Freistaat.* Dabei mahnte Söder erneut, dass man die Beschränkungen nun nicht zu schnell lockern dürfe. Bayern werde auch im Vergleich mit anderen Bundesländern langsamer zurück in die Normalität kehren, kündigte er an. Dann mahnte er: „Eine zweite Welle wird kommen - wann, weiß keiner - wie, weiß keiner“. Gerade deshalb müsse man nun weiter wachsam sein.

Angesichts des bundesweit wieder steigenden Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus fordert Bayerns Regierungschef Markus Söder von Bund und Ländern mehr Umsicht bei den Lockerungen. Die steigende Reproduktionsrate des Virus zeige was passiert, „wenn man ohne Plan lockert“, sagte der CSU-Chef am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München.

Coronavirus in Deutschland: RKI-Chef Wieler wird beim Thema Herdenimmunität deutlich

10.56 Uhr: Nun eine Nachfrage zum Stichwort Herdenimmunität. Ein viel diskutierter Ansatz, den etwa Schweden deutlich stärker verfolgt als Deutschland, in dem wesentlich lockerere Beschränkungen getroffen wurden. Wieler meint hierzu: „Dieses Virus hat einige Eigenschaften, die uns zu dem Schluss kommen lassen, dass wir eine kontrollierte Herdenimmunität einfach nicht riskieren können.“ Dazu würden die hohe Ansteckungsrate und die leichte Übertragbarkeit zählen.

„Wir können das nicht kontrollieren“, meint Wieler zusammenfassend über das Coronavirus. Zur Herdenimmunität wird der Präsident des RKI dann abschließend sehr deutlich: „Das ist eine Ansicht, die meiner Ansicht nach gefährlich ist - ich würde sogar sagen, sie ist naiv. Man müsste, wenn man über diese Dinge nachdenken möchte, darüber nachdenken, wie viele Menschenleben man in Kauf nehmen möchte.“

Besonders habe man aktuell immer noch kein Medikament, mit dem man das Virus angreifen könne und auch keinen Impfstoff. „Deshalb ist diese Debatte für mich fachlich nicht nachvollziehbar“, meint Wieler scharf.

Corona-Maßnahmen in Deutschland: Wieler spricht über Wirksamkeit

10.45 Uhr: Nun geht es um die Wirkung der in Deutschland getroffenen Corona-Maßnahmen: „Es ist natürlich schwer einzelne Maßnahmen einem Effekt zuzuordnen“, meint Wieler. Klar sei, dass das Bündel der Maßnahmen erfolgreich gewesen sei. Welche wie genau gewirkt habe, sei aber schwierig. „Aus unserer Einschätzung sind alle diese Maßnahmen wichtig gewesen“. Schön sei allerdings, dass die Menschen schon vor den Beschränkungen ihr Verhalten angepasst hätten, meint Wieler.

Dann meint er: „Unsere Einschätzung ist ganz klar: Wenn die Maßnahmen nicht für so eine lange Zeit durchgehalten worden wären, dann wäre die Zahl der Infektionen deutlich früher wieder angestiegen.“ Das lasse sich deutlich an der Entwicklung der Fallzahlen ablesen. Mit einer Verzögerung von zwei bis drei Wochen konnte man nach jeder Maßnahme einen Abfall der Zahlen erkennen. „Wir werden sehen“, wie sich die Zahlen nun entwickeln, wenn die Maßnahmen wieder gelockert würden. Wieler hoffe, dass die Fallzahlen nicht zu stark absteigen werden. Wichtig sei es, dass die Menschen dennoch weiter die genannten Regeln, die Abstand-Halten oder Händewaschen einhalten würden.

+ Coronavirus - Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts © dpa / Christian Mang

Corona-Reproduktionszahl: Journalist hat nachgerechnet und widerspricht RKI - Wieler mit spitzer Erklärung

10.22 Uhr: Schon eine der ersten Nachfragen hat es für Wieler in sich. Ein Journalist hat bezüglich des Reproduktionsfaktors R nachgerechnet. Laut Wieler war dieser von 0,9 auf 1,0 gestiegen. Nach der Berechnung des Journalisten liege der Wert aber weiter deutlich unter 1,0 - vor allem, da die Zahlen in den letzten Tagen gesunken seien. Wieler entgegnet etwas spitz und doch lächelnd: „Ich weiß ja nicht wie genau sie das nachgerechnet haben“. Dann klärt er auf, dass das RKI bei der Berechnung gerundet habe. Der tatsächliche Wert hätte am Dienstag bei 0,96 gelegen - dann habe man aufgerundet. „Also, Sie haben gar nicht so schlecht gerechnet“, meint Wieler zu dem nachfragenden Journalisten.

Zudem erklärt der Präsident des RKI noch einmal, dass der Faktor R nur ein Wert sei, den man in den Blick nehmen müsse. Er allein könne zu falschen Schlussfolgerungen führen.

RKI informiert über Corona-Zahlen - Wieler mit deutlichem Appell

10.19 Uhr: Aktuell gebe es 156.334 Infizierte in Deutschland. Es gibt heute 163 neue Todesfälle. Weiter seien Husten und Fieber die häufigsten Symptome. 17 Prozent der Fälle werden im Krankenhaus behandelt, 2,7 Prozent der Fälle haben eine Lungenentzündung ausgebildet.

Insgesamt gibt es aktuell 5913 Todesfälle in Deutschland. Das sind 3,8 Prozent der Infizierten. Wieler bezeichnet diesen Anteil weiter als hoch. Das liege daran, dass es weiter Ausbrüche in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie in Krankenhäusern gebe. Hier treffe das Virus verstärkt auf Risikopatienten.

Wieler informiert weiter, dass die Verstorbenen im Durchschnitt 81 Jahre alt waren. 70 Prozent der Verstorbenen waren demnach über 70 Jahre alt.

In Berlin musste nun wegen des Coronavirus ein Seniorenwohnheim geräumt werden.*

Coronavirus in Deutschland: RKI-Präsident mit deutlichem Appell zur Maskenpflicht

Dann richtet Wieler einen Appell an die Zuhörer: „Es ist ein Erfolg, den wir uns hier alle erarbeitet haben. Es ist uns in Deutschland vergleichsweise gut gelungen durch diese Epidemie zu kommen.“ Den Erfolg habe man den Mitarbeitern des Gesundheitsamts zu verdanken, die Kontakte nachverfolgt haben und Infektionsketten so brechen konnten. Zudem sei es den ergriffenen Maßnahmen zu verdanken und den Bürgern, die sich daran gehalten hätten.

Wieler macht deutlich, dass er wisse, dass die aktuelle Situation keine leichte für die Gesellschaft und die Wirtschaft sei. Dennoch warnt er: Jetzt müsse man den Erfolg verteidigen, indem man sich weiter an die Vorgaben halte.

„Lassen sie uns so weit es geht weiter zu Hause bleiben - halten wir uns weiter an die Kontaktbeschränkungen - halten wir weiter mindestens 1,5 Meter Abstand - halten wir uns weiter an die Husten- und Nies-Regeln.“ Zudem bittet Wieler die Deutschen im ÖPNV und in Geschäften Masken zu tragen. Dann meint Wieler: „Wir wollen nicht, dass die Fallzahlen wieder zunehmen, dass das Gesundheitssystem überfordert wird, dass noch mehr Menschen an Covid-19 sterben.“

10.07 Uhr: Mitten in der Pressekonferenz kommt es nun zu einer Unterbrechung. Es kam zu einer technischen Panne. Doch jetzt kann es weitergehen.

10.01 Uhr: Professor Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts informiert, dass in der letzten Woche pro Tag knapp 2000 neue Infektionen an das RKI übermittelt wurden. Das seien bereits deutlich weniger als in den Wochen zuvor gewesen. In den letzten Tagen sei die Zahl der neuen Meldungen dann sogar auf knapp 1000 gefallen. Die Todesfälle liegen nach Angaben des RKI bei 100 bis 300 Fällen pro Tag.

Wie bereits zuvor bekannt geworden bestätigt Professor Wieler, dass die Reproduktionszahl von 0,9 wieder auf knapp 1,0 gestiegen sei. Jeder Infizierte steckt also einen anderen Menschen an. Allerdings war der Wert vor den Lockerungen am 16. April noch bei 0,7 gelegen.

10 Uhr: Das RKI informiert nun über die weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise.

Arzt warnt vor Toten durch Corona-Maßnahmen - Ansteckungsrate wieder gestiegen: RKI-PK JETZT live

Berlin - Die Bundesregierung und die Bundesländer suchen weiter nach einem Weg durch die Corona-Krise. Nachdem die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung und der Länder scheinbar zu ersten Erfolgen geführt haben, ist mittlerweile eine Diskussion um die Lockerung der Maßnahmen* entbrannt. Kanzlerin Angela Merkel mahnte bereits das Erreichte nun nicht zu gefährden. Ähnlich äußerten sich führende Virologen, wie Christian Drosten*. Er warnte vor einer zweiten Ansteckungswelle mit dem neuartigen Coronavirus.

RKI: Ansteckungsrate mit Coronavirus in Deutschland wieder gestiegen

Nun ist die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wieder gestiegen. Laut der am Montagabend veröffentlichten RKI-Statistik, steckt jeder Infizierte nunmehr wieder einen weiteren Menschen an, die sogenannte Reproduktionsrate liegt bei 1,0 (Datenstand 27.04. 0.00 Uhr). Das bedeutet, dass die Zahl der Neuerkrankungen nicht mehr leicht zurückgeht wie in den vergangenen Tagen.

Anfang März lag die wichtige Kennziffer noch bei drei, am 8. April bei 1,3, in den vergangenen Tagen bei 0,9 - jeweils mit einer gewissen Schwankungsbreite. Die Kennzahl gibt an, wie viele Menschen eine erkrankte Person im Durchschnitt infiziert.

Das RKI hat immer wieder betont, um die Epidemie abflauen zu lassen, müsse diese Reproduktionszahl* unter 1 liegen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte im Zuge der Ankündigung erster Lockerungen bei Corona-Maßnahmen deutlich gemacht, dass schon vermeintlich kleine Änderungen der Reproduktionszahl erhebliche Folgen haben können.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 114 000 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Corona in Deutschland: Oberarzt warnt vor Todesfällen durch verschobene OPs

Ein Grund die Maßnahmen nicht zu lockern? Demgegenüber warnte etwa Professor Hans Theiss, Oberarzt und CSU-Stadtrat, gegenüber Bild, dass es an der Zeit sei einen schrittweisen und langsamen Weg aus den Beschränkungen zu suchen. Speziell müsse man aufpassen, dass am Ende nicht „mehr Menschen durch Corona, als an Corona sterben“.

Es gebe viele Menschen, die Eingriffe etwa am Herzen bräuchten, erklärt Theiss weiter. Diese OPs seien zwar „kein unbedingter Notfall“, allerdings könne man diese auch nur über Tage oder auch Wochen schieben. Dann müsse man auch diese Eingriffe angehen, um den Patienten nicht zu gefährden. Bleiben Eingriffe in diesen Fällen aus, könne auch dies im schlimmsten Fall zu Tode führen. Deshalb sei es an der Zeit wieder mehr Nicht-Corona-Patienten in den Krankenhäusern zu behandeln, um nicht massive Nachteile für diese zu produzieren.

Coronavirus in Deutschland: Altmaier dämpft Gastro-Hoffnungen

Unterdessen dämpfte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Hoffnung auf eine schnelle Öffnung von Hotels und Gaststätten.

Er bitte um Verständnis dafür, dass die Politik angesichts der gerade wieder gestiegenen Ansteckungskennziffer des Robert-Koch-Instituts sehr vorsichtig vorgehe, sagte Altmaier am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Wann es zu konkreten Änderungen komme, werde mit den Ministerpräsidenten der Länder besprochen. Alles, was verantwortlich sei, werde auch getan werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Donnerstag erneut mit den Länderregierungschefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Altmaier wollte sich mit Blick auf die Gastronomie nicht auf einen konkreten Zeitplan festlegen. Auf die Frage, ob Hotels und Gaststätten bald wieder öffnen könnten, sagte der Wirtschaftsminister: "Das werden wir entscheiden, wenn es verantwortlich ist."

Altmaier sicherte der Branche aber notfalls weitere Hilfen zu. Wenn es wider Erwarten noch lange bis zu einer vollen Öffnung dauere, werde auch "so etwas wie ein Rettungsfonds für die Gastronomie" gebraucht, sagte der CDU-Politiker.

