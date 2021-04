News-Ticker für den Freistaat

+ © Nicolas Armer/dpa/dpa-Bildfunk Vier der zehn deutschen Hotspots liegen in Bayern. © Nicolas Armer/dpa/dpa-Bildfunk

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katarina Amtmann schließen

Weitere schließen

Die Corona-Lage in Bayern bleibt angespannt. Vier der zehn deutschen Hotspots liegen im Freistaat. Alle News im Ticker.

Die Corona*-Lage in Bayern bleibt angespannt - vier der zehn deutschen Hotspots liegen im Freistaat (siehe Update vom 24. April, 7.15 Uhr).

München bleibt Co-Gastgeber der Fußball-EM (siehe Update vom 23. April, 13.08 Uhr).

Die Corona-Tests* an den bayerischen Schulen werden gut angenommen (siehe Update vom 23. April, 19.55 Uhr).

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 24. April, 7.15 Uhr: Die Corona-Lage bleibt angespannt. Der Landkreis Mühldorf am Inn ist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 346,1 Deutschlands Corona-Hotspot Nummer 2 und liegt nur hinter dem Landkreis Erzgebirgskreis. Auf Platz drei und vier folgen die Landkreise Haßberge (344,9) und Hof (329,5). Der Landkreis Kronach (307,1) schafft es ebenfalls noch in die Top 10 von Deutschlands Hotspots und belegt Platz acht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in München liegt nach Angaben des RKI am Samstag bei 146,8 (Stand 3.10 Uhr). Am Vortag hatte der Wert bei 148,2 gelegen, am Donnerstag bei 146,2. Für ganz Bayern meldet das RKI einen Wert von 176,2. Am Vortag lag er bei 180,5 (siehe Erstmeldung).

Update vom 23. April, 19.55 Uhr: Obwohl es für die Testpflicht an den bayerischen Schulen viel Kritik gehagelt hatte, wird sie inzwischen gut angenommen. Seit der verpflichtenden Einführung der Corona-Tests nach den Osterferien nehmen nahezu alle Schüler:innen das Testangebot an. Nur rund drei Prozent hätten laut einer stichtagsbezogenen Abfrage den Nachweis eines externen Tests vorgelegt, teilte das Kultusministerium in München am Freitag mit. Unter den 288.000 Kindern und Jugendlichen, die am Mittwoch (21. April) in der Schule einen Selbsttest gemacht hatten, wurden rund 160 positiv getestet.

In solchen Fällen ist ein anschließender, zuverlässigerer PCR-Test notwendig, um das Ergebnis zu bestätigen. Wie viele Schüler die Vorlage eines Testergebnisses oder die Durchführung eines Selbsttests verweigerten und somit nicht am Präsenzunterricht teilnehmen durften, erfasst das Ministerium nach Angaben eines Sprechers nicht.

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) war voll des Lobes für den Nachwuchs. „Unsere Schülerinnen und Schüler machen das wirklich toll, gehen richtig gut mit der Situation um.“ Durch das Testen seien viele Ansteckungen in- und außerhalb der Schule vermieden worden. „Das ist ein wesentlicher Beitrag zur Eindämmung der Pandemie.“

München bleibt Spielort bei der Fußball-EM 2021

Update vom 23. März, 15.19 Uhr: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich am frühen Nachmittag zur Beibehaltung von München als Spielort der EM 2021 geäußert: „Heute ist ein erfreulicher Tag für die Fußball-Fans in München“ so der SPD-Politiker. Er freue sich außerdem, dass die UEFA offenbar „eingesehen“ habe, dass München auch ohne Zuschauer-Garantie ein attraktiver Standort für die Ausrichtung einer EM sei.

Er könne trotzdem nur wiederholen, was bereits letzte Woche gesagt wurde. Man müsse dann, wenn es so weit sei, infektiologisch entscheiden, was gehe, und was nicht. Hier sei man sich mit dem Freistaat Bayern einig. Es sei weiterhin nicht verantwortbar, Zuschauer bei einem Fußballspiel zuzulassen, während Schulen und Kitas sowie Hotellerie und Gastronomie geschlossen seien. Reiter führte fort, dass eine der Bedingungen für Zuschauer sei, „deutlich“ unter die Inzidenz von 100 zu kommen.

Corona-Streit spitzt sich zu: Aiwanger droht mit Blockade im Kabinett

Update vom 23. März, 14.01 Uhr: Im Streit um die Corona-Auflagen in Bayern drohen die Freien Wähler im Kabinett mit einer Blockade bei einer Verlängerung der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Hintergrund sei die Auslegung der Bundesnotbremse, was für Bayern bedeute, dass von beiden Regelungen im Freistaat immer nur die strengeren gelten würden. Das sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Freitag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in München.

Die Freien Wähler forderten für den Freistaat auch die Übernahme der lockereren Vorgaben aus der Bundes-Notbremse. „Wir müssen jetzt schnellstmöglich all die Dinge lockern, die der Bund uns erlaubt“, sagte Aiwanger. Er kündigte an, das Thema spätestens am Dienstag im Kabinett ansprechen zu wollen, zugleich hoffe er aber auch auf eine frühere Lösung. Die CSU sei schon informiert, bisher habe er aber noch keine Rückmeldung.

Bayern: Aiwanger droht im Streit um Corona-Auflagen mit Blockade im Kabinett

Für Aiwanger ist insbesondere bei den Gärtnereien der Handlungsbedarf groß, da diese ihre Pflanzen sonst massenweise auf den Kompost werfen müssten. Auch bei der nächtlichen Ausgangsbeschränkung in Hotspots mit einer Inzidenz von mehr als 100 hofft der Vize-Ministerpräsident auf eine Umsetzung der lockereren Bundesregelung in Bayern. Nach dem bisherigen Stand gelten in Bayern nur die Regelungen der Bundesnotbremse, bei denen diese strenger ist als das bisherige Vorgehen im Freistaat.



Die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt noch bis zum 9. Mai und muss bis spätestens dann verlängert werden, ansonsten läuft sie aus. „Es ist ärgerlich genug, dass wir nicht lockerer sein können als der Bund.“ Aus jetziger Sicht könne er es nicht mittragen, die Verordnung zu verlängern, sagte Aiwanger. Denkbar wäre dies nur, wenn sich die Infektionszahlen dramatisch verschlechtern würden und die Lage in den Krankenhäusern kritisch werde.

Trotz Corona: EM-Sommer in München? Entscheidung ist gefallen

Update vom 23. März, 13.08 Uhr: Nun steht es offiziell fest: München bleibt Co-Gastgeber der Fußball-EM. Die UEFA bestätigte die bayerische Landeshauptstadt am Freitag als Ausrichter der drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie eines Viertelfinales mit jeweils mindestens 14.500 Zuschauern.

Trotz Corona: EM-Sommer in München? Entscheidung wohl gefallen

Update vom 23. März, 11.56 Uhr: München bleibt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) Co-Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft. Die UEFA bestätigte die bayerische Landeshauptstadt als Ausrichter der drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie eines Viertelfinales, wie die dpa während einer Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am Freitag erfuhr.

Zuvor hatte die Landesregierung Bayerns nach Angaben des Deutschen Fußball-Bunds ihr Einverständnis mit dem Leitszenario erklärt, in dem eine Mindestkapazität von 14.500 Zuschauern in München für „realistisch“ gehalten wird. In der Allianz Arena sind die deutschen Heimspiele gegen Frankreich (15. Juni), Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) sowie ein Viertelfinale geplant.

Nach Corona-Streit in Bayerns Regierung - Aiwanger wird deutlich: „ ...was seit Monaten die Gesellschaft spaltet“

Erstmeldung vom 23. April, 10.40 Uhr: München - Die Corona-Lage im Freistaat bleibt angespannt. Der Landkreis Kronach liegt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz* von 346,1 deutschlandweit auf Platz drei. Die Landkreise Haßberge (344,9) und Mühldorf am Inn (339,2) folgen auf den Plätzen vier und fünf. Der Landkreis Landshut hat mit einem Wert von 300,8 die elfthöchste Inzidenz in Deutschland. Für ganz Bayern meldete das Robert-Koch-Institut* (RKI) am Freitag eine Inzidenz von 180,5. Das ist die fünfthöchste Inzidenz aller Bundesländer.

Corona in Bayern: Bundes-Notbremse kommt - Streit zwischen CSU und Freien Wählern

Aufgrund der deutschlandweit hohen Corona-Zahlen stimmte nach dem Bundestag auch der Bundesrat einer Bundes-Notbremse zu. Ab dem Wochenende müssen sich die Menschen in Deutschland deshalb auf neue Corona*-Beschränkungen einstellen. Das neue Infektionsschutzgesetz tritt an diesem Freitag in Kraft, in Kreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 in den vergangenen drei Tagen soll die Bundes-Notbremse ab Samstag automatisch greifen, wie das Bundesinnenministerium in Berlin erläuterte. Die CSU um Bayerns Ministerpräsident Markus Söder befürwortete die Bundes-Notbremse.

Im Freistaat sorgt das Gesetz derweil für Unruhe. Der Streit in der bayerischen Koalition hatte sich am Donnerstag zugespitzt.* Die Freien Wähler, Koalitionspartner von Markus Söders CSU, stellten am Donnerstag in Berlin die erste von zwei geplanten Verfassungsbeschwerden gegen die neue Bundes-Notbremse vor. Bayerns Wirtschaftsminister und Bundesvorsitzender der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, äußerte im Interview mit Welt live harsche Kritik. Der Bund habe in vielen Punkten „grandios versagt,“ fand er. Aiwanger warf dem Bund vor, „fachfremd“ und weit weg von den Bürgern „vor Ort“ zu entscheiden. Manche Regeln der Corona-Notbremse seien „schizophren“.

Corona regional: Das Update für Bayern

Wegen der Bundes-Corona-Notbremse: Streit in Bayern - Aiwanger wird deutlich

Von der CSU* kam postwendend Kritik: „Es ist unverständlich, dass Hubert Aiwanger in dieser kritischen Phase die Notwendigkeit der Ausgangsbeschränkungen anzweifelt“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann. Ausgangsbeschränkungen seien ein wichtiges und wissenschaftlich anerkanntes Instrument bei der Pandemiebekämpfung. Herrmann warf Aiwanger ein offenkundiges Wahlkampfmanöver vor.



Auf Twitter verdeutlichte Aiwanger noch am Donnerstagabend seine Meinung: „Es muss einen vernünftigen Mittelweg geben zwischen #allesdichtmachen #Coronagibtsgarnicht #harterLockdownsofort #Coronaleugner #Coronabefürworter und was noch alles seit Monaten die Gesellschaft spaltet“, so seine Forderung. (kam) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Was die Bundes-Notbremse für den Freistaat bedeutet, lesen Sie in unserer Regel-Übersicht.*