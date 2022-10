Umfrage zeigt: Mehrheit der Menschen ab 60 zu vierter Corona-Impfung bereit

Teilen

Zweiter Booster gegen Corona: Spritzen liegen in einer Schale zum Impfen bereit. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/imago

Doppel-Booster gegen Corona: Die Impfbereitschaft bei den über 60-Jährigen in Deutschland ist groß. Das Ergebnis einer Umfrage verblüfft.

Berlin – Wer bereits dreimal geimpft ist, kann sich laut einer Umfrage auch eine vierte Corona-Impfung vorstellen. Eine Mehrheit der Menschen über 60 Jahren will sich eine zweite Booster-Impfung holen, wie aus einer Umfrage des Civey-Instituts im Auftrag des Verbands der Privaten Krankenversicherung hervorgeht.

Vierte Corona-Impfung: Jeder zweite über 60 will sich den neuen Booster holen

16 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben auf die Frage nach ihrer Impfbereitschaft „eher ja“ an. Für ein Fünftel der Befragten kommt die vierte Impfung dagegen auf keinen Fall oder „eher nicht“ in Betracht. Mehr als sieben Prozent waren noch unentschlossen.

Auf die Frage, wie gut sie sich über die Notwendigkeit einer vierten Corona-Impfung informiert fühlten, gaben rund 80 Prozent der Befragten an, sie fühlten sich gut oder eher gut informiert. Knapp 15 Prozent halten sich für weniger gut oder gar nicht informiert. Die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland ist hoch. Die bundesweite Inzidenz liegt am Mittwoch (26. Oktober) bei 528.

Corona-Impfungen in Deutschland: So ist die aktuelle Lage

Inzwischen haben 64,8 Millionen Menschen in Deutschland mindestens eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten, wie aus dem Impfdashboard des Gesundheitsministeriums hervorgeht (Stand: 26. Oktober). 9,6 Millionen Menschen haben demnach bereits eine vierte Corona-Impfung bekommen.

Bei den über 60-Jährigen sind rund 90 Prozent grundimmunisiert. 85 Prozent davon haben eine Auffrischungsimpfung bekommen. 31,1 Prozent haben bereits einen zweiten Booster erhalten – viele von ihnen bereits im Frühjahr 2022.

Für besonders gefährdete Personen (zum Beispiel Hochbetagte, Immundefiziente, Bewohner von Altenpflegeheimen) kann es „sinnvoll sein, nach dem vierten Ereignis (zum Beispiel zweite Auffrischimpfung) noch eine weitere Impfstoffdosis zu verabreichen“, ist im Epidemiologischen Bulletin vom 6. Oktober 2022 zu lesen.

Vierte Corona-Impfung: Das empfiehlt die Stiko (Stand: Oktober 2022)

Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hält nichts von einer zweiten Booster-Impfung für alle. Die Stiko empfiehlt den zweiten Booster mit einem mRNA-Impfstoff folgenden Personengruppen:

Menschen ab 60 Jahren

Bewohnern und Betreuten in Einrichtungen der Pflege

Personen ab 5 Jahren mit Vorerkrankungen und Immunschwäche

Beschäftigen in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen

Für all diese Personen gilt: Der zweite Booster soll sechs Monate nach der ersten Auffrischimpfung beziehungsweise einer SARS-CoV-2-Infektion verabreicht werden.

„Ich glaube, dass viele von denen, die sich jetzt noch keinen zweiten Booster geholt haben, sich mittlerweile infiziert haben. Bei anderen hat vielleicht auch die Impfmüdigkeit eingesetzt“, sagte der Immunologe Carsten Watzl der dpa. Es gebe sicherlich eine Dunkelziffer an Menschen, die sich gar nicht erneut impfen lassen müssen, weil sie bereits infiziert waren. Müssen wir immer wieder geboostert werden? Schon im Frühjahr 2022 sorgte diese Frage für Diskussionen. (dpa/ml)

Vierte Impfung: Stimmen Sie mit ab.