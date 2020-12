Corona-Lockdown beschlossen: Welche Regeln an Silvester und Neujahr gelten

Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs haben sich nach kurzer Zeit auf einen harten Corona-Lockdown geeinigt. Für Silvester und Neujahr gelten neue Regeln.

Kassel - Der Bund-Länder-Gipfel am Sonntag (12.12.2020) dauerte keine vollständige Stunde. Nach kurzer Zeit stand fest: Deutschland geht ab Mittwoch (16.12.2020) in den harten Lockdown. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verkündete gegen 11 Uhr die neuen Corona-Regeln.

Nach Lockdown-Beschluss: An Silvester und Neujahr gelten neue Corona-Regeln

Auch für Silvester und Neujahr wurden Maßnahmen beschlossen. An beiden Tagen werden ein bundesweites Versammlungsverbot und ein Feuerwerksverbot auf publikumsträchtigen Plätzen gelten, die von den jeweiligen Kommunen bestimmt werden.

Zudem ist der Verkauf von Pyrotechnik in diesem Jahr in ganz Deutschland generell verboten. Eine entsprechende Verordnung sollen die Bundesländer erlassen. „Vom Zünden von Silvesterfeuerwerk generell“ werde „dringend abgeraten“, so Merkel.

Corona-Regeln für Silvester und Neujahr: Markus Söder erklärt De-facto-Böllerverbot

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärte zum De-facto-Böllerverbot, dass aus Krankenhäusern der dringende Wunsch kam, etwas zu tun. Das deutsche Gesundheitssystem ist wegen der hohen Corona-Zahlen am Limit. Ärzte und Pfleger sollen durch Verbrennung und zusätzlichen Verletzungen an Silvester nicht zusätzlich belastet werden.

Bei den normalen Verletzungen, die an Silvester hinzukommen, seien die Stationen nicht mehr aufnahmefähig. „Es wird ein stilles Silvester“, so Söder. „Das ist schade, wirklich schade. Aber ich glaube, es ist dringend geboten.“

Niemandem falle es leicht, diese harten Corona-Beschlüsse für Silvester zu fällen. „Wir tun das nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen - aus Verantwortung für Menschen, Eltern und Großeltern und für das ganze Land“, sagte Söder.

Corona-Lockdown: Über Silvester und Neujahr gilt ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit

Zusätzlich gilt während des Corona-Lockdowns vom 16. Dezember bis zum 10. Januar ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit - somit auch an Silvester und Neujahr. Verstöße sollen mit Bußgeldern geahndet werden.

Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown hat laut Merkel „nicht gereicht“. Das exponentielle Wachstum der Corona-Neuinfektionen habe nur eine Zeitlang gestoppt werden können.

Dann habe es aber eine „Seitwärtsbewegung“ gegeben, und seit einigen Tagen gebe es wieder ein exponentielles Wachstum. Das Vorhaben sei immer gewesen, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, sagte Merkel. (Jan Wendt) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

