Niedersachsen: Werden Corona-Vorgaben für Schulen gelockert? 

In Niedersachsen herrscht derzeit Rätselraten in der Debatte um die Schulöffnungen. Am Mittwoch könnten Bund und Länder eine Lockerung der Corona-Maßnahmen beschließen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel berät sich am Mittwoch (15.04.2020) mit den Länderchefs über eine Lockerung der Corona-Maßnahmen*

Ministerpräsident warnt vor verfrühtem Schulstart

Schüler in Niedersachsen haben eine besondere Idee



Hannover - In Niedersachsen wird die Forderung nach Klarheit im Umgang mit Schulen und Kindertagesstätten laut. Diese sind seit dem Corona-Lockdown* geschlossen. Am Mittwoch (15.04.2020) berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen und über einen möglichen Schulstart.

Schulstart in Niedersachsen: Ministerpräsident warnt vor vorschnellen Corona-Lockerungen

Vor einer vorschnellen Hoffnung auf Lockerungen warnte am Dienstag der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil (SPD). Damit bildet er einen Gegenpol zu der Wissenschaftsakademie Leopoldina. Auf deren Forderungen nach Lockerung der Corona-Regeln gab es verschiedene Echos aus der Bundesrepublik.

Laut dem SPD-Politiker Weil könnte man derzeit nur über vorsichtige Schritte reden. Auch nach diesen sei erstmal nur ein schrittweises Vorgehen verstellbar, so Weil. Es gilt somit als unwahrscheinlich, dass der Schulstart in Niedersachsen bereits am Montag vollzogen werden könnte.

Eine schrittweise Rückkehr zum Unterricht in Niedersachsen hält auch der Verband Bildung und Erziehung (VBA) für die einzig realistische Möglichkeit. Die Gewerkschaft fordert vom Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) mehr Klarheit über das weitere Vorgehen.

Schulstart in Niedersachsen: Forderung nach Schutz vor Corona statt Lockerung

Zu Wochenbeginn forderte die Leopoldina den Schulstart zuerst für die unteren Jahrgänge. Dies begründeten die Wissenschaftler damit, dass sich die älteren Schüler besser auf das selbstständige Lernen einlassen könnten. Die genau gegenteilige Auffassung vertrat am Dienstag (14.04.2020) das Robert Koch-Institut (RKI). Das RKI gab an, dass sich ältere Schüler eher an Mindestabstände halten würden und deshalb eher in die Schule zurückkehren sollten.

Aus Sicht der Bildungsgewerkschaft GEW hat die Reihenfolge der Rückkehr beim Schulstart in der Corona-Krise aber nicht oberste Priorität. Laut der Landeschefin Laura Pooth muss es in Niedersachsen in erster Linie um den Gesundheitsschutz aller Beteiligten gehen.

Sie verwies zudem darauf, dass die Ausstattung der Schulen in Niedersachsen mit den notwendigen Hygienevorrichtungen, wie beispielsweise Warmwasser, Desinfektionsmittel und Seife, ausschlaggebend sei. Pooth kritisierte außerdem, dass man das Bildungssystem „so lange kaputtgespart“ habe und es sich nun „in diesen Krisenzeiten“ räche.

Lockerungen in Niedersachsen: Eltern kritisieren Schulstart-Pläne trotz Corona

Auch die Eltern fragen sich, wie es denn nun weitergehen soll - nicht zuletzt, weil viele von ihnen selbst berufstätig sind. Cindy-Patricia Heine, Vorsitzende des Landeselternrats in Niedersachsen, kritisierte die Vorschläge der Leopoldina als „vom Schreibtisch aus gemacht“. Zudem fragte sie, wer denn die Abstände in den Schulen überwachen solle, da die Lehrer schließlich ja unterrichten müssen.

Außerdem stellen sich die Fragen, wie der Verkehr mit den Schulbussen organisiert werden soll, wenn wegen Corona statt 60 auf einmal lediglich 20 Schüler auf einmal hinein dürfen. Und sollte sich ein Schüler doch noch infizieren, was dann? Müssen dann wieder alle in Quarantäne? Heine meint, dass es für Lockerungen in Niedersachsen noch zu früh sei und betont, sie wüsste nicht, „was dafür spricht, dass wir unsere Schulen am 20. April wieder öffnen können.“

Für die Unternehmen in Niedersachsen hingegen wäre ein Schulstart eine echte Erleichterung, da sich berufstätige Eltern von Schul- oder Kitakindern wieder voll auf den eigenen Job konzentrieren könnten. „Für die niedersächsische Wirtschaft ist es am wichtigsten, dass die Eltern wieder arbeiten gehen können“, so Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände (UVN).

Schulstart in Niedersachsen: Freiwillige Abschlussprüfungen wegen Corona?

Auch der Sprecher des Städte- und Gemeindebunds, Thorsten Bullerdiek, bezeichnete es als „wünschenswert“, die Kitas wieder zu öffnen. Die Risiken wegen Corona müssten dabei allerdings genau abgewogen werden. Unabhängig von einem möglichen Schulstart sind die Schüler selbst dafür, dass die diesjährigen Abschlussprüfungen auf freiwilliger Basis stattfinden sollten.

Wer möchte, solle ein Recht darauf haben, seine Prüfungen abzulegen, forderte der Landesschülerrat in Niedersachsen. Geplant ist in diesem Jahr ein „Durchschnittsabschluss“. Die Abschlussnote ergebe sich dabei aus den Leistungen der letzten beiden Halbjahre.

