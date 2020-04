Corona-Oster-Wunder um Altenpflegerin: "Ärzte haben mein Leben gerettet"

Ohne Vorerkrankungen hat sich eine Altenpflegerin mit dem Coronavirus infiziert. Sie schwebte in Lebensgefahr. Kurz vor Ostern erwacht die Mutter dreier Kinder aus dem künstlichen Koma.

Heilbronn - Alles begann mit trockenem Husten. Dann kamen Fieber und Lungenprobleme hinzu. Und schließlich stellte sich heraus: Die 47-jährige Seniorenpflegerin aus dem Raum Heilbronn (Baden-Württemberg) ist am Coronavirus erkrankt!

Plötzlich ging es mit der Mutter dreier Kinder rapide bergab: Sie muss in eine Lungenklinik, befindet sich im künstlichen Koma, schwebt in Lebensgefahr. Vor dem Krankenhaus harren in der Zwischenzeit drei Angehörige der 47-jährigen aus.

Nun, pünktlich zum Osterfest, scheint sich die Sache zum Guten gewandt zu haben: Die 47-Jährige ist aus dem Koma erwacht, kann wieder sprechen. Die ganze Geschichte zum Corona-Oster-Wunder, wie es der Frau nun geht und worauf sie in den folgenden Tagen hofft, gibt's bei echo24.de*.

*echo24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks