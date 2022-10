Corona-Welle in NRW: Immunologe beurteilt aktuelle Lage und gibt einen Ausblick

Eine Maskenpflicht ist laut einem Immunologen nur bei einem weiteren Anstieg der Inzidenz notwendig. © Felix Schlikis/Imago

Angesichts der neuen Corona-Welle sorgen sich wohl viele in NRW vor neuen Lockdowns und Schließungen. Doch ein Experte macht Mut – und warnt zugleich. Hier mehr erfahren:

NRW – Die Corona-Pandemie ist im Alltag zahlreicher Bürger im diesjährigen Herbst wieder präsenter geworden. Das hängt mit den teils steigenden Inzidenzen und mit den seit Oktober geltenden Corona-Schutzmaßnahmen der Bundesregierung zusammen. In Bussen und Bahnen sowie in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gilt wieder eine FFP-Maskenpflicht. Gegenüber RUHR24 wagt ein Experte nun einen Ausblick auf die Situation in den kommenden Wochen und Monaten in NRW und Dortmund – und verbreitet Hoffnung.

Und eine neue Maskenpflicht? Ungeachtet der Entscheidung der NRW-Landesregierung gegen verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen müsse man laut Immunologen Prof. Dr. Carsten Watzl über eine weitreichendere Maskenpflicht nachdenken, wenn die Inzidenzen „über 1500 bis 2000“ liegen. Das ist in NRW aber bisher noch lange nicht der Fall.