Coronavirus in Baden-Württemberg: Dramatische Folgen für Stuttgart 21 - drohen Verzögerungen?

Das Coronavirus könnte zu jahrelangen Verzögerungen rund um Stuttgart 21 führen.

Die Auswirkungen des Coronavirus auf unseren Alltag sind überall spürbar. Wann wieder so etwas wie Normalität einkehrt ist nicht absehbar. Das die Auswirkungen des Virus auch noch in den kommenden Jahren zu spüren sein werden, zeigt sich aktuell am Beispiel Stuttgart 21.

Zwar läuft der Betrieb auf der eigentlichen Baustelle noch weiter, aber wie echo24.de* berichtet, wirkt sich das Coronavirus dennoch auf das Projekt der Deutschen Bahn aus. Für einen wichtigen Bauabschnitt der Gäubahn wurde jetzt das Genehmigungsverfahren abgebrochen. Der BUND schlägt Alarm und befürchtet massive Verzögerungen.

