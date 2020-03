Coronavirus in Bayern: Ministerin Huml mit ernstem Appell - Psychiater: „Wird noch mehr Panik geben“

Das Coronavirus beherrscht die weltweiten Schlagzeilen - auch in Bayern gibt es hunderte Infizierte. Die Gesundheitsministerin appelliert an die Menschen im Freistaat.

Das Coronavirus* verbreitet sich weiter.

In Bayern gibt es bereits hunderte Infizierte.

Das Virus sorge für „Hysterie und Panik in der Bevölkerung“.

Update, 15.50 Uhr: In Bayern stehen voraussichtlich großflächige Schulschließungen bevor. Markus Söder will eine offizielle Entscheidung am morgigen Freitagvormittag (13. März) bekannt geben. „Für Bayern schließe ich Schulschließungen nicht aus*“, bestätigte Söder schon jetzt am Rand der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin.

Coronavirus in Bayern: Negative Auswirkungen auf Selbstständige

Update, 15.15 Uhr: Für selbstständige Unternehmer in Bayern hat das Coronavirus bereits negative Auswirkungen - das geht aus einer Umfrage des Bundes der Selbstständigen (BDS) hervor. Fast 80 Prozent der befragten kleinen und mittelständischen Unternehmen beklagen Umsatzeinbußen.

Die Betriebe gaben an, dass sie Probleme in der Lieferkette hätten oder Mitarbeiter ausfielen. Als „existenzbedrohend“ betrachten die Situation dennoch nur neun Prozenz der Unternehmer. Befragt wurden mehr als 1000 Betriebe. Der Großteil davon kommt aus dem Handwerk, dem Handel und dem Dienstleistungssektor.

Der branchenübergreifende Wirtschaftsverband hatte in einer Blitzumfrage kleine und mittelständische Unternehmen in Bayern befragt. Mehr als 1000 Betriebe hatten innerhalb von 20 Stunden geantwortet. Ein Großteil der befragten Selbstständigen kommt aus dem Handwerk, dem Handel sowie dem Dienstleistungssektor.

Coronavirus in Bayern: Weitere 134 Personen im Freistaat nachweislich infiziert

Update, 14.55 Uhr: Mittlerweile haben sich weitere 134 Personen in Bayern nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen mit.

Insgesamt gibt es im Freistaat damit mindestens 500 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Darin eingerechnet sind die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in Zusammenhang standen. Sie gelten nun als auskuriert und wurden bereits aus den Krankenhäusern entlassen. Mit eingerechnet sind zudem drei Bayern, die außerhalb des Freistaats positiv getestet wurden.

Coronavirus in Bayern: Ministerin Huml mit Appell - Mitarbeiter am Flughafen München infiziert

Update, 12.45 Uhr: Auch ein Mitarbeiter der SGM - der Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München mbH - wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Mitarbeiter, der bei seinem letzten Arbeitseinsatz am 6. März in der Spätschicht auf der zentralen Kontrollstelle im Terminal 2 eingeteilt war, kommt aus dem Landkreis Pfaffenhofen. Er hat wohl auch sein privates Umfeld mit dem Coronavirus angesteckt.

In Österreich kam es unterdessen zum landesweit ersten Coronavirus-Todesfall. Betroffen ist ein Mann aus Wien.

Coronavirus in Bayern: Ministerin Huml mit Appell - Psychiater: „Wird noch mehr Panik geben“

Update, 12. März, 11.30 Uhr: In der BR-Spezialsendung rund um das Coronavirus, die am Mittwochabend (12. März) zu sehen war, appellierte die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml an die Verantwortung der Bürger. Sie sprach über die Verfügung des Freistaats, dass Veranstaltungen mit über 1000 Personen abgesagt worden seien. Bei Events mit weniger Besuchern müsse jeder selbst überlegen, ob er hingehen müsse oder Zuhause bleiben könne.

„Die Bundesebene hat die 1000 empfohlen und die setzen wir ganz klar um. Wir empfehlen aber auch, zwischen 500 und 1000 Personen eher die Veranstaltungen zu verschieben oder abzusagen. Und dass man sich wirklich überlegt, was ist im Moment notwendig“, so die Gesundheitsministerin.

Was die Erfassung der Infizierten betrifft, soll noch nachgebessert werden, so Huml in der BR-Sendung weiter. Mobile Testzentren sollen in weiteren Städten zum Einsatz kommen. Sie könnten beispielsweise in Bussen untergebracht werden.

Lesen Sie auch auf Merkur.de: Coronaferien für alle Schüler? Experten warnen vor großen Risiken bei Schulschließungen in ganz Deutschland

Auch der Psychiater und Experte für Angststörungen, Borwin Bandelow, kam in der Sondersendung zu Wort. „Die Panik, Angst ist ansteckender als das Virus selbst“, sagte er. Er gehe jedoch davon aus, dass sich die Angst der Menschen vor dem Coronavirus* auch wieder legen werde. „Ich denke, es wird noch etwas mehr Panik geben, und irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo manche Leute dann schon wieder ruhiger werden“, so der Psychiater. Dieser Punkt sei ungefähr nach vier Wochen erreicht - „selbst, wenn die Gefahr dann noch nicht gebannt ist.“

Coronavirus in Bayern: Wirtschafts-Appell an Bundesregierung - „Geht jetzt wirklich ums Überleben“

Update von 20.39 Uhr: Der Bayerische Rundfunk sendet heute Abend ein Spezial zum Thema Coronavirus. Melanie Huml, die bayerische Gesundheitsministerin, spricht in einem Interview mit Moderatorin Ursula Haller über das Coronavirus. Sie betont, dass es sein kann, dass auch in Bayern in Regierungsbezirken eine Schulschließung vorgenommen werden könnte. Dieses Szenario sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen.

Coronavirus in Bayern: Sicherheitsbeamter am Flughafen München infiziert

Update von 18.20 Uhr: Ein Sicherheitsbeamter am Flughafen München wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigt die Regierung von Oberbayern auf Nachfrage.

Update von 17.13 Uhr: Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) fordert von der Bundesregierung noch diese Woche einen Beschluss, durch Corona in Not geratenen Betrieben ihre Steuerschuld bis Ende Mai zu stunden. Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl sagte am Mittwoch bei einem Forum mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in München: „Es geht jetzt wirklich ums Überleben!“

Wenn die Entscheidung erst im April käme, „ist es für Tausende Unternehmen bereits zu spät“. Mit Blick auf die vom Fiskus trotz Nullzins geforderten Verzugszinsen stellte Gößl klar: „Wir können diese Steuerstundung natürlich nicht mit 6 Prozent verzinsen!“

Altmaier verwies auf die jüngsten Kabinettsbeschlüsse, betroffenen Unternehmen Liquiditätshilfen zu geben. Die Frage der Verzinsung „ist bei uns auf dem Schirm“. Die Erwartungen seien alle sehr nachvollziehbar. Er gehe davon aus, dass auch große Unternehmen Hilfen in Anspruch nehmen würden. Zusammen mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) werde er noch „diese Woche ein weiteres Signal setzen“, kündigte Altmaier an.

Coronavirus in Bayern: Wirbel um Videokonferenz - Thema Coronavirus

Update von 15.58 Uhr: Wirbel um das Innen- und Gesundheitsministerium in Bayern. Grund ist eine frei zugängliche Videokonferenz.* Dort war das Coronavirus Thema.

Bei der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Bayern richtet sich der Fokus zunehmend auf ältere Menschen. Auch wenn derzeit in Bayern der Großteil der nachgewiesen infizierten Menschen mittleren Alters sind, sind sich Experten einig, dass insbesondere für ältere Menschen mit Vorerkrankungen ein Risiko besteht. Die Gesundheitsministerin rät zu speziellen Impfungen, die Sozialministerin will Verbände zu einem Treffen zusammentrommeln. Unterdessen ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen weiter gestiegen.

Ministerin Carolina Trautner will zeitnah Wohlfahrtsverbände und kommunale Spitzenverbände zu einem offenen Austausch einladen. Wann und wo, blieb erst einmal unklar. Die CSU-Politikerin betonte, sie nehme die Sorgen und Ängste insbesondere der älteren Menschen sehr ernst.

Video: Wegen Coronavirus sagt Bayern alle Großveranstaltungen ab

Coronavirus in Bayern: Ältere Menschen müssen über Gefahren aufgeklärt werden

Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) betonte, es sei sehr wichtig, dass ältere Menschen gut über die Gefahren des neuartigen Coronavirus informiert seien. „Denn dem Robert Koch-Institut zufolge steigt das Risiko einer schweren Erkrankung insbesondere ab 50 bis 60 Jahren stetig mit dem Alter an.“ Ihr Ministerium habe deshalb ein spezielles Merkblatt mit Empfehlungen für Alten- und Pflegeheime erstellt. Darin stünden unter anderem Hinweise, um sowohl die Bewohner als auch das Personal und die Besucher von Alten- und Pflegeheimen vor Atemwegserkrankungen zu schützen.

Huml empfahl älteren Menschen zudem zwei Impfungen: Eine gegen die Grippe, eine weitere gegen Pneumokokken. Das bietet zwar keinen direkten Schutz vor der Erkrankung Covid-19, die das Virus mit dem Namen Sars-CoV-2 auslösen kann. Ist aber jemand schon an der Lunge erkrankt, wäre für ihn eine Ansteckung besonders gefährlich.

Das Landratsamt Ostallgäu verfügte am Mittwoch, dass Besucher Alten- und Pflegeheime, aber auch Krankenhäuser, ohne weiteres nicht mehr betreten dürfen. „Wir wissen, dass dies für viele Patienten und Heimbewohner eine einschneidende Maßnahme ist, können aber keine andere Entscheidung treffen“, sagte Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU). Ausnahmen gebe es etwa für medizinische Besuche oder solche von Handwerkern oder Angehörigen im Notfall.

Coronavirus in Bayern: Krankenhäuser spüren Auswirkungen

Ursprungsartikel vom 11. März, 14.06 Uhr

Das Coronavirus beherrscht weiterhin die weltweiten Schlagzeilen. Auch in Bayern gibt es zahlreiche Infizierte. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) verzeichnet mittlerweile 366 Fälle im Freistaat (Stand 11. März, 12 Uhr). Bei der LGL sind alle Fälle aufgelistet, „die dem LGL über den Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter“ mitgeteilt werden.

Coronavirus in Bayern: Sieben Fälle im Landkreis Regensburg

Unter anderem in Regensburg gibt es einen neuen Coronavirus-Fall. Es ist der siebte bestätigte Fall im Landkreis. Dabei handelt es sich um einen 57-jährigen Mann, er wird stationär im Krankenhaus behandelt. Sein familiäres Umfeld wurde für 14 Tage häuslich isoliert, wie die Passauer Neue Presse berichtet.

Am Tag zuvor gab es einen weiteren Fall im Landkreis: Ein Kind aus dem Gymnasium Lappersdorf ist infiziert. Die Schule bleibt deshalb bis zum 23. März geschlossen. So ergeht es mittlerweile vielen Schulen und Kindergärten im Freistaat - hier finden Sie eine Übersicht.*

Coronavirus: Zahlreiche Schulausfälle in Bayern

Auch zahlreiche Veranstaltungen in Bayern müssen ausfallen, nachdem der Freistaat Veranstaltungen mit über 1000 Menschen untersagt hat. Davon betroffen sind nicht nur Fußball- und Eishockeyspiele, sondern auch Konzerte, wie beispielsweise das von Andrea Berg in Nürnberg. Eine Übersicht über ausfallende Veranstaltungen gibt es in unserem Ticker.*

Coronavirus in Bayern: Mann klaut ganze Kiste mit Masken aus Krankenhaus

Die bayerischenKrankenhäuser spüren die Coronavirus-Auswirkungen deutlich. In manchen Kliniken könnte es bei Schutzkleidung schon in den kommenden Tagen eng werden, sagte ein Sprecher der Bayerischen Krankenhausgesellschaft am Mittwoch in München.

In Kliniken sei der Bedarf an Schutzbrillen, -masken oder Handschuhen ohnehin schon größer als etwa in Arztpraxen. Zudem habe Frankreich, wo mehrere große Hersteller säßen, ein Exportverbot erlassen. Deswegen seien Bestellungen noch aus dem Januar storniert worden, sagte der Sprecher. Andere Krankenhäuser seien besser ausgestattet. „Ich denke schon, dass sich die Klinken helfen werden.“

Hinzu komme, dass massiv Desinfektionsmittel und Schutzmasken geklaut würden. „Besucher, Patienten, vielleicht auch Mitarbeiter pumpen auf Toiletten Spender leer oder reißen ganze Flaschen raus“, sagte der Sprecher. In einem Münchner Krankenhaus sei ein Mann mit einer kompletten Kiste mit Einmalmasken weggerannt, die im Eingangsbereich für Besucher stand. Es gebe „Hysterie und Panik in der Bevölkerung“.

Coronavirus in Bayern: Krankenhäuser im Freistaat gut vorbereitet

Insgesamt seien die bayerischen Krankenhäuser jedoch gut auf die Situation vorbereitet, wie ein Sprecher betonte. Er wisse nichts von abgesetzten oder verschobenen Operationen wegen der Epidemie - auch wenn es dazu kommen könnte, das längerfristig planbare OPs vertagt werden. Notfälle würden aber immer operiert.

Auch würden die Kapazitäten reichen, um Patienten zu isolieren. Hilfreich sei, dass manche Fälle zu Hause behandelt werden können. Neben üblichen personellen Engpässen und Hotspots wie Freising*, wo es relativ viele Betroffene gibt, halte sich die Auslastung im Rahmen.

Bislang seien auch noch nicht Klinikmitarbeiter in einem Maß infiziert oder in Quarantäne, dass das Folgen für den Betrieb hätte. Das alles seien aber nur Momentaufnahmen, sagte der Sprecher (Stand Mittwochmittag). Prognosen seien dieser Tage sehr schwierig.

In München gibt es eine Drive-In-Testanlage*, auch eine zweite soll kommen. Dort werden ausschließlich Menschen getestet, die das Gesundheitsamt als Kontaktpersonen von bestätigten Infizierten ermittelt hat.*

Derweil breitet sich der Virus in Europa immer weiter aus und fordert auf Mallorca und in Polen die ersten Todesopfer.

*tz.de und Merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.