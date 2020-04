Erntehelfer: Chaotischer Zustand an rumänischem Flughafen schockiert / Tausende melden sich in Niedersachsen freiwillig

Die Coronavirus-Krise trifft auch die Bauern hart: Der Spargel sprießt, doch die Erntehelfer fehlen. Nach Lockerung der Einreisebestimmungen für osteuropäische Saisonkräfte reisen nun die ersten Helfer an - allerdings schockieren Bilder von einem rumänischen Flughafen.

Überall fehlen Erntehelfer: Spargelernte beginnt

Coronavirus-Krise belastet Bauern

Erntehelfer dürfen unter Auflagen nach Deutschland

Trotz der Coronavirus-Krise durften jetzt die ersten Erntehelfer aus Rumänien einreisen, um bei der Spargelernte zu helfen, berichtet kreiszeitung.de*. Der Flughafen Cluj, im rumänischen Siebenbürgen, wo am Donnerstag ein Großteil der Erntehelfer abflog, sprach von dichtem Gedränge ohne den in Zeiten des Coronavirus notwendigen Abstand. Cluj-Napoca ist eine Stadt im Nordwesten Rumäniens. Bereits acht Stunden vor dem Start des ersten Flugzeugs hätten am Flughafen bis zu 1800 Menschen gewartet. Sie seien aus allen Teilen Rumäniens mit Bussen angekommen.

Coronavirus: Staatsanwaltschaft ermittelt in Rumänien

Das könnte nun ein Nachspiel haben. Die Staatsanwaltschaft in Rumänien hat Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen das Seuchengesetz eingeleitet. Ministerpräsident Ludovic Orban forderte bei einer Kabinettssitzung am Donnerstag die Entlassung des Flughafen-Direktors. Dieser habe keine der lokalen Behörden über die bevorstehenden Massentransporte von Saisonarbeitern informiert.

Copyright Facebook @Bucuresti.ro

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatten sich darauf80.000 ausländische Saisonkräfte, die vor allem für die Spargelernte gebraucht werden, unter strengen Auflagen nach Deutschland fliegen zu lassen.

Aktuell laufen Pflanzarbeiten unter anderem für Salate, Kohl und viele andere Gemüsearten. Daneben steht die Ernte bei Spargel, Rhabarber, Salaten, Erdbeeren und Salatgurken an.

Erntehelfer: Tausende melden sich in Niederachsen freiwillig

Tausende freiwillige Erntehelfer haben sich Ministerpräsident Stephan Weil zufolge für den Einsatz bei der Ernte in Niedersachsen gemeldet. „Wir werten es als wichtiges Zeichen der Solidarität, dass sich über Jobportale wie das der Landwirtschaftskammer Niedersachsen Tausende freiwillige Helfer auf den Höfen melden“, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur. Trotzdem sei er froh, dass auch ausländische Saisonarbeiter einreisen konnten.

Lesen Sie auch: News-Ticker aus Niedersachsen zur Corona-Krise

Aus wirtschaftlicher Sicht macht die Corona-Krise Weils zufolge deutlich, wie abhängig man von weit entfernt liegenden Produktionsstätten etwa China sei. Aktuell betreffe das wichtige Produkte wie Masken oder Schutzanzüge. „Wir werden umdenken und sicherstellen müssen, dass wir wichtige Industrieproduktionen zukünftig auch hier bei uns in Deutschland beziehungsweise in Europa vorhalten – dafür bedarf es kluger staatlicher Steuerung“, sagte der SPD-Politiker. Man wolle die Globalisierung nicht rückgängig machen, müsse aber in bestimmten Bereichen unabhängiger vom weltweiten Markt werden.

+ Ministerpräsident Stephan Weil freut sich über die Solidarität. © Peter Steffen/dpa

Coronavirus: Landwirte suchen Erntehelfer

Wer in der Coronavirus-Krise nicht wie gewohnt Arbeit, Studium oder Ausbildung nachgehen darf, kann Landwirten Hilfe anbieten. Das Interesse ist offenbar groß: Das unter anderem vom Bundeslandwirtschaftsministerium unterstützte Portal „Das Land hilft“ war zum Start wegen zahlreicher Abrufe teils überlastet. Bauern können dort Arbeitsangebote einstellen, Interessierte ihre Mitarbeit anbieten.

Eine ähnliche Plattform zur Arbeitsvermittlung in der Landwirtschaft betreibt der Bauernverband mit seiner Seite „Saisonarbeit in Deutschland“. Eine weitere Anlaufstelle bietet die Initiative „BauersuchtHilfe“.

*kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktonsnetzwerks

hh mit dpa

Rubriklistenbild: © Uli Deck/dpa