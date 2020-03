Coronavirus: Zwei bestätigte Fälle in Nordhessen - Menschen sind verunsichert

Das Coronavirus ist in Nordhessen angekommen: Mittlerweile gibt es zwei bestätigte Fälle in zwei Landkreisen. Eine Reisegruppe aus Südtirol wurde unter Quarantäne gestellt.

Coronavirus bei Mann im Landkreis Kassel nachgewiesen

Erster Coronavirus -Fall in Nordhessen im Landkreis Waldeck-Frankenberg bestätigt

-Fall in bestätigt KuriosesFacebook-Video aus Kassel zum Thema Coronavirus aufgetaucht

Update vom Dienstag, 10.03.2020, 11.28 Uhr: Auch in Hessen steigt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle. Derzeit sind es 28. In Fulda wurde das Coronavirus bei zwei Männern im Alter von 33 und 56 Jahren nachgewiesen. Beide Coronavirus-Infizierte seien am Wochenende aus Südtirol zurückgekommen und befänden sich in häuslicher Quarantäne. Beide Männer zeigen nach Angaben des Landkreises Fulda schwache Symptome. Die vier Mitreisenden seien weitgehend symptomfrei und befänden sich in freiwilliger Quarantäne.

Update vom Dienstag, 10.03.2020, 10.44 Uhr: Die Zahl der mit dem neuartigenCoronavirus infizierten Menschen in Deutschland steigt. Mit dem ersten Coronavirus-Fall in Sachsen-Anhalt sind nun alle Länder in Deutschland betroffen.

Um die Auswirkungen des Coronavirus auf die Gesellschaft in Hessen – insbesondere auf die hessische Wirtschaft, die Universitäten, Schulen und Kindergärten – politisch zu koordinieren sowie Fragen des Verbraucherschutzes und der Sicherheitspolitik zu bearbeiten, hat die Hessische Landesregierung einen ressortübergreifenden Ausschuss eingerichtet.

Der Ausschuss zum Umgang mit den Auswirkungen des Coronavirus wird von Staatsminister Axel Wintermeyer, Chef der Staatskanzlei, geleitet. Dem Gremium gehören die Staatssekretäre aus sieben Ministerien und der Sprecher der Landesregierung an.

Update vom Montag, 09.03.2020, 20.45 Uhr: In Kassel gibt es aus Angst vor dem Coronavirus in den Apotheken kaum noch Mundschutzmasken. Apotheker mahnen zum richtigen Umgang mit dem Mundschutz. Die Krankenhäuser haben dagegen noch genug Vorräte.

Update vom Sonntag, 08.03.2020, 16.15 Uhr: Zwei Menschen in Nordhessen sind nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert - eine Frau aus Waldeck-Frankenberg sowie ein Mann aus Wolfhagen im Landkreis Kassel. Als die Erkrankung des 54-Jährigen aus Wolfhagen, der sich vermutlich im Italien-Urlaub infiziert hat, bekannt wurde, sorgte das in Wolfhagen für Verunsicherung.

Schlagartig leerte sich die Innenstadt, berichten die Einzelhändler. Am Samstag normalisierte sich das Verhalten der Kunden zwar wieder, aber die Verunsicherung wegen des Coronavirus in Wolfhagen bleibt - das bekommen unter anderem Reisebüros aktuell zu spüren.

Update vom Sonntag, 08.03.2020, 08.35 Uhr: Zwei Personen haben sich bisher in Nordhessen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Darunter eine Frau aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg und ein Mann aus dem Landkreis Kassel.

Laut Regine Bresler, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes, ist der 54-Jährige aus Wolfhagen vor einigen Tagen aus einem Urlaub in Südtirol heimgekehrt. Kurz darauf habe er sich beim Hausarzt gemeldet und wurde anschließend getestet.

Aufgrund der aufwendigen Maßnahmen, die sich schon jetzt beim Thema Coronavirus abzeichnen, hoffe Karin Müller, Leiterin des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Kassel, auf einen baldigen Strategiewechsel. „Wir sollten unsere Ressourcen auf den Schutz potenziell gefährdeter Menschen konzentrieren.“

Update vom 08.03.2020, 6.48 Uhr: Nachdem sich eine 75-Jährige aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hatte, wurden inzwischen auch ihre Kontaktpersonen getestet.

Wie Karl-Friedrich Frese, stellvertretender Landrat im Kreis Waldeck-Frankenberg bei Kassel, auf Anfrage der Redaktion nun sagte, sind alle Ergebnisse negativ.

Coronavirus: Zwei bestätigte Fälle in Nordhessen - Reisegruppe unter Quarantäne

Update vom Samstag, 07.03.2020, 21.08 Uhr: Zwei bestätigte Fälle in Nordhessen gibt es aktuell: Eine Frau aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, die sich im nordrhein-westfälischen Heinsberg mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert haben soll, sowie ein Mann aus dem Landkreis Kassel, der zuvor im Risikogebiet in Südtirol war.

Am Samstag meldete sich dann eine Reisegruppe aus Bad Wildungen beim Gesundheitsamt im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die Gruppe war auf dem Rückweg aus dem Urlaub in Südtirol. Zwar habe keiner der Urlauber Symptome, dennoch wird die ganze Reisegruppe vorsorglich unter Quarantäne gestellt.

Update vom Freitag, 06.03.2020, 19.19 Uhr: Im Landkreis Kassel gibt es den ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Am Donnerstagabend (05.03.2020) wurde der Verdacht durch ein Labor bestätigt, teilten Dr. Karin Müller, Leiterin des Gesundheitsamtes für die Region, und Andreas Siebert, Vizelandrat im Landkreis Kassel, am Freitag (06.03.2020) mit.

Coronavirus in Nordhessen: 54-Jähriger aus Wolfhagen hat sich im Italien-Urlaub infiziert

Bestätigt ist, dass es sich um einen 54-Jährigen aus Wolfhagen im Kreis Kassel handelt, der sich auf einer Reise in Südtirol mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert hat.

Er hatte sich nach seinem Urlaub in dem Risikogebiet selbst mit milden Symptomen einer Atemwegserkrankung wie Fieber, Husten und Halsschmerzen per Telefon an seinen Hausarzt gewandt, erklärte die Gesundheitsamtsleiterin.

Coronavirus in Nordhessen: Kontaktpersonen des erkrankten aus Wolfhagen ermittelt

Der 54-Jährige befindet sich aktuell in häuslicher Isolation. „Ihm geht es mittlerweile wieder gut“, hieß es am Freitag auf einer Pressekonferenz, zu der das Gesundheitsamt Region Kassel eingeladen hatte. Alle Kontaktpersonen des Erkrankten aus Wolfhagen im Kreis Kassel seien ermittelt worden. Auch sein Hausarzt befindet sich derzeit vorsorglich in Quarantäne.

U pdate vom Freitag, 06.03.2020, 12.04 Uhr: Das Gesundheitsamt Region Kassel hat weitere Information zum zweiten Fall einer Coronavirus-Infektion in Nordhessen bekannt gegeben: Demnach ist der Mann 54 Jahre alt und lebt im Wolfhager Land im Landkreis Kassel. Er habe sich im Urlaub in Norditalien infiziert und sei vor kurzem nach Deutschland zurückgekehrt.

Zurzeit befindet sich der Patient in häuslicher Quarantäne. Laut dem Gesundheitsamt gehe es ihm den Umständen entsprechend gut. Der Mann zeige Symptome wie Fieber, Husten und Halsschmerzen.

Personen, mit denen der Mann nachweislich Kontakt hatte, wurden laut dem Gesundheitsamt ausfindig gemacht und ebenfalls in eine häusliche Quarantäne versetzt. Bislang liegen aber keine Hinweise vor, dass sich eine dieser Personen ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert habe.

Coronavirus: Weitere Person in Nordhessen am Sars-CoV-2 infiziert

Update vom Freitag, 06.03.2020, 11.31 Uhr: Im Bereich des Gesundheitsamts Region Kassel ist eine Person an dem Coronavirus erkrankt. Das gab der Landkreis Kassel am Freitagvormittag bekannt. Seit 11.30 Uhr erläutert Dr. Karin Müller, Leiterin des Gesundheitsamts Region Kassel, auf einer Pressekonferenz weitere Details.

+ Dr. Karin Müller, Leiterin des Gesundheitsamts Region Kassel, (links), Andreas Siebert, Erster Kreisbeigeordneter und Harald Kühlborn, Pressesprecher vom Landkreis Kassel, erläutern Details zu dem Coronavirus-Fall © Michaela Pflug

Coronavirus in Nordhessen: Fall auch im Vogelsbergkreis nachgewiesen

Update vom Donnerstag, 05.03.2020,19.54 Uhr: Jetzt ist das Coronavirus auch im Vogelsbergkreis nachgewiesen. Eine 21-jährige Frau habe sich die Infektion bei einem Besuch in Berlin geholt und die Infektion erst nach der Rückkehr in ihre Heimat nach Mittelhessen entdeckt, gab die Kreisverwaltung Vogelsberg bekannt. Die Frau zeige nur leichte Symptome.

Zusammen mit den vom Hessischen Sozialministerium bestätigten Fällen steigt die Zahl der Infizierten in Hessen am Donnerstag auf 14. Es gibt allerdings widersprüchliche Zahlen. Das Robert-Koch-Institut zählt einen Fall mehr. Bei einem Test sei das Ergebnis laut dem Institut nicht eindeutig ausgefallen.

Angst vor Coronavirus in Kassel in Nordhessen: Lidl-Kunde im Schutzanzug

Update vom Donnerstag, 05.03.2020, 17.36 Uhr: Die Angst vor demCoronavirus sorgt in Kassel für kuriose Situationen. Auf Facebook ist ein Video aufgetaucht, welches eine Person beim Einkaufen in einem Schutzanzug zeigt.

Erstmeldung vom Donnerstag, 05.03.2020, 10.36 Uhr: Zwölf Menschen haben sich bislang in Hessen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Wie Gesundheitsdezernent Karl-Friedrich Frese am Donnerstagmittag (05.03.2020) mitteilte, gibt es nun auch einen bestätigten Fall im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen).

Demnach hat sich eine 75-jährige Frau aus dem Südkreis mit milden Erkältungssymptomen infiziert. „Als wir gestern Abend das positive Testergebnis erhalten haben, haben wir umgehend alle entsprechenden Maßnahmen eingeleitet“, so der Gesundheitsdezernent. Damit steigt die Zahl der Infizierten in Hessen auf 13.

Coronavirus: Erster Fall im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Nordhessen

Der Zustand der Coronavirus-Patientin soll soweit stabil sein. Sie befindet sich derzeit Zuhause in Quarantäne, wo die 75-Jährige auch medizinisch betreut und versorgt wird. Auch ihre einzige Kontaktperson wurde laut dem Landkreis bereits ermittelt. Sie wurde ebenfalls vorsorglich häuslich isoliert, zeigt derzeit noch keine Symptome.

Wie der Kreis in Nordhessen mitteilte, soll sich die Erkrankte bis zum 25. Februar im Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) aufgehalten haben und ist an diesem Tag nach Waldeck-Frankenberg zurückgekehrt. Direkt als sie leichte Erkältungssymptome merkte, habe sie ihre Wohnung nicht mehr verlassen. „Die Patientin hat sich vorbildlich verhalten“, sagte Frese.

Nordhessen: Coronavirus-Fall im Landkreis Waldeck-Frankenberg

Frese rät Bürgern aus dem Kreis jetzt nicht in Panik zu verfallen: „Wir haben uns darauf vorbereitet, schnell, gezielt und umfassend handeln zu können, was wir jetzt auch tun“, sagte er. „Sorgen der Bürger nehmen wir ernst – raten aber dazu, nicht in Panik zu verfallen, sondern achtsam und umsichtig zu sein.“

Aktuelle Information zum Thema "Coronavirus" gibt es auf der Homepage des Landkreises in Nordhessen unter: www.landkreis-waldeck-frankenberg.de. Zudem stellen sowohl das Robert-Koch-Institut, als auch die Gesundheitsministerien von Bund und Land auf ihren Internetseiten gesicherte Informationen bereit.

Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beantwortet auf ihrer Homepage die wichtigsten Fragen. Darüber hinaus steht eine eigens zum Thema eingerichtete Hotline des Landes Hessen unter Tel. 0800 – 555 4 666 täglich von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung. Auch der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat eine Hotline geschaltet, die unter Tel. 05631 – 954 555 montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zu erreichen ist.

Video: Coronavirus: RKI zählt 53 Infektionen in Deutschland

red/svw/dir

Das Coronavirus hat Hessen erreicht. In vielen Bereichen werden derzeit Vorkehrungen getroffen. Fragen und Antworten zum Thema.