Daimler produziert ab 2021 drei neue E-Auto-Modelle - auch außerhalb Europas

Bei Daimler liegt der Fokus auf der E-Mobilität. Ab nächstem Jahr sollen drei neue Modelle der rein elektrischen Reihe EQ in die Produktion gehen - teilweise jedoch außerhalb Europas.

Stuttgart - Die Daimler AG stellte in diesem Jahr das neuste Modell der S-Klasse im Werk in Sindelfingen bei Stuttgart vor. Im nächsten Jahr soll in der „Factory 56“ auch das rein elektrische Pendant - die EQS - gebaut werden. Daneben plant der Stuttgarter Autobauer mit weiteren EQ-Modellen in die Produktion zu gehen. Sie sollen teilweise in Bremen oder im europäischen Ausland wie in Ungarn oder in Spanien gebaut werden, zum Teil aber auch in China. Neben drei neuen E-Auto-Modellen will Daimler ab 2022 auch mehrere SUV-Varianten herstellen, die ebenfalls zu einem großen Teil in China gebaut werden. Ein E-Modell befindet sich in Rastatt bereits in der Produktion, soll jedoch erst im nächsten Jahr auf den Markt kommen.

