Frauen erleben Hölle in Zoohandlung: Polizei jagt Glubschaugen-Mann

Schlimme Erfahrung für drei Frauen: Ein Unbekannter überfiel mit einer Waffe eine Zoohandlung. Auffälligstes Merkmal des Mannes: Seine Augen.

Darmstadt - Drei Frauen erleben die Hölle auf Erden in einer Zoohandlung - jetzt jagt die Polizei in der Nähe von Darmstadt einen Mann mit Glubschaugen. extratipp.com* berichtet über den schlimmen Vorfall.

Frauen erleben Hölle in Zoohandlung nahe Darmstadt - Polizei jagt jetzt Glubschaugen-Mann

Was war geschehen? Samstagabend in einer Zoohandlung in der Helvetiastraße in Groß-Gerau (23.000-Einwohner-Stadt etwa 15 Kilometer südöstlich von Darmstadt entfernt). Zwei Verkäuferinnen unterhalten sich mit einer Kundin. Gegen 18 Uhr passiert es: Die Tür geht auf und ein Bewaffneter stürmt den Laden! Der Räuber fuchtelt wild mit der Waffe abwechselnd zwischen den Frauen hin und her, will Geld aus der Kasse haben.

Auffällige Glubschaugen: Polizei Darmstadt sucht mit Personenbeschreibung nach bewaffnetem Räuber

Die Frauen geben dem Unbekannten mehrere hundert Euro, der Räuber steckt das Geld in seine Jackentasche und verschwindet in Richtung eines benachbarten Einrichtunghauses. Die Frauen verständigen sofort die Polizei, die seitdem in Darmstadt und Umgebung nach dem Unbekannten fahndet. Bislang allerdings ohne Erfolg.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß und laut Pressemitteilung der Polizei ein "südländischer Typ". Der Mann hat auffällige Glubschaugen und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Strickmütze und einen dunklen Schal. Hinweise bitte unter Telefon (06152) 1750. Gerade diskutieren unsere Leser über diese Meldung: Männer sprechen junges Mädchen an - schlimmster Alptraum wird wahr!

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.