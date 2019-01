Geiselnahme in Klinikum - SEK überwältigt Geiselnehmer

Großeinsatz in Bayern

+ © dpa / Marius Becker Bei einer Geiselnahme in Klinikum in Deggendorf ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei im Einsatz (Symbolfoto). © dpa / Marius Becker

In einem Krankenhaus in Deggendorf (Bayern) hat es am Freitag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Die Polizei hat den Geiselnehmer überwältigt und festgenommen.