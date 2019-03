Mit 1,9 Promille in den Gegenverkehr: Betrunkener Autofahrer steuert direkt auf Polizeiwagen zu

Beamte in Gefahr

+ © @dpa/ picture alliance/ Screenshot Google Maps (Fotomontage) Schrecksekunde in Delmenhorst! © @dpa/ picture alliance/ Screenshot Google Maps (Fotomontage)

Am Montag wäre ein betrunkener Autofahrer in Delmenhorst beinahe mit einem Streifenwagen der Polizei frontal kollidiert. Die Beamten konnten in letzter Sekunde noch ausweichen.