Denkmal von Helmut Kohl mit Kot beschmiert: Büste des Altkanzlers in Speyer beschädigt

Von: Peter Kiefer

Eine Bronzebüste des Bildhauers Wolf Spitzer, die das Porträt des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl abbildet, steht im Domgarten in Speyer (RLP). (Archivfoto) © Uwe Anspach/picture alliance/dpa

Rheinland-Pfalz - Ein Denkmal von Altkanzler Helmut Kohl (†87) ist im Speyerer Domgarten mit Kot beschmiert worden. Lesen Sie hier die Details über den ekelhaften Vorfall:

Widerliche Attacke auf eine Bronze-Büste von Altkanzler Helmut Kohl (†87) in Speyer (Rheinland-Pfalz). Bislang unbekannte Täter haben laut Polizeipräsidium Rheinpfalz das Denkmal im Domgarten des in Ludwigshafen geborenen „Kanzlers der Einheit“ mit Kot beschmiert. Jetzt ist das Denkmal mit blauen Müllsäcken verhüllt und abgeklebt.

