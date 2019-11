Oliwia (15) soll Halbbruder (3) erstochen haben: Mögliches Motiv schockiert 

Eine Bluttat hat sich am Mittwoch in Detmold ereignet. Eine 15-Jährige soll ihren Halbbruder getötet haben. Nun konnte das Mädchen festgenommen werden.

Eine 15-Jährige soll in Detmold ihren kleinen Bruder (3) getötet haben.

Von dem Mädchen fehlte zunächst jede Spur.

Nun bestätigt die Polizei: die 15-Jährige konnte festgenommen werden.

>>>Aktualisieren<<<

Update 11.42 Uhr: Handelte die 15-jährige Oliwia etwa aus Eifersucht? Das vermutet jedenfalls der ehemalige Lebensgefährte der Mutter der beiden Kinder im Gespräch mit derWesten. Bei dem Mann soll es sich jedoch weder um den Vater des toten Jungen, noch um den Vater des gefassten Mädchens handeln. Währenddessen soll der Tatort noch immer abgesperrt sein, die Spurensicherung soll vor Ort nun wichtige Beweise sichern.

Update 11.32 Uhr: Das Motiv der Tat von Bielefeld ist noch unklar, die 15-Jährige soll bereits am heutigen Tag oder spätestens am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Wie Bild wissen will, äußerte sich Oliwia bislang nicht zu den Vorwürfen. Staatsanwalt Christoph Imig warnt jedoch eindringlich vor Spekulationen zum Motiv: „Sie ist 15. Und für Jugendliche im Strafverfahren – egal was sie gemacht haben – gilt ein besonderer Schutz“.

Oliwia (15) soll Halbbruder (3) erstochen haben: Neue dramatische Details

Update 10.29 Uhr: Noch immer herrscht Unklarheit über die dramatische Tat von Detmold, im Laufe des Vormittags soll der Leichnam des kleinen Jungen obduziert werden. Wie Welt wissen will, soll das Ergebnis der Obduktion bereits gegen Mittag erwartet werden.

Wie die dpa berichtet, hatten Angehörige den toten Jungen am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der heimischen Wohnung gefunden. Wie der Sprecher der Bielefelder Staatsanwaltschaft, Christopher Imig, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärt, sei die betroffene Familie polnischstämmig.

Demnach würden die Angehörigen betreut werden. Am Morgen nach der Tat war die Polizei mit mehreren Streifenwagen am Tatort, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Polizei richtete mittlerweile eine 15-köpfige Mordkommission ein.

Oliwia (15) soll Halbbruder (3) erstochen haben: Polizei bestätigt Festnahme - Dramatische Details

Update 9.56 Uhr: Knapp vier Stunden nachdem die Polizei mit einem Foto der 15-Jährigen an die Öffentlichkeit ging, kann die Polizei nun einen Ermittlungserfolg verbuchen. Die Polizei konnte das Mädchen mittlerweile festnehmen.

Die Jugendliche sei nach Zeugenhinweisen in Lemgo-Brake von Polizisten gefasst worden, sagte ein Sprecher der Bielefelder Polizei am Donnerstag. Zuvor hatte n-tv über die Festnahme berichtet. Wie Focus.de wissen will, ließ sich das Mädchen widerstandslos festnehmen.

Update 9.48 Uhr: Die Polizei geht davon aus, dass die Tatwaffe ein Messer war. „Es spricht alles für ein Messer“, wird Polizeisprecher Christopher Imig von der Bild zitiert. Es gebe mehrere Stichverletzungen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christopher Imig, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Polizei vermutet, dass Oliwia-Marta sich noch in der Region Detmold aufhält.

Via Pressemitteilung (siehe unten) hat die Polizei einen Appell an die Bevölkerung gerichtet. „Wenn Sie die Jugendliche antreffen oder Angaben zum Aufenthaltsort machen können, informieren Sie umgehend die Polizei unter der 110.“

Mädchen (15) soll Halbbruder (3) getötet haben - Neue erschreckende Details

Update 8.44 Uhr: Die Polizeifahndung nach der 15-Jährigen, die ihren kleinen Halbbruder getötet haben soll, läuft auf Hochtouren. Oliwia-Marta K. soll den Dreijährigen in Detmold, Nordrhein-Westfalen, in der Wohnung der Familie mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass er starb. Die eigene Mutter soll den Jungen gegen 21 Uhr gefunden haben. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Die Polizei Bielefeld geht weiterhin davon aus, dass sich die Verdächtige noch in der Region Detmold aufhält. Nach der Jugendlichen werde intensiv mit Streifenbeamten, Diensthunden und einem Hubschrauber gefahndet, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen.

Mädchen (15) soll ihren kleinen Halbbruder (3) getötet haben - jetzt fahndet die Polizei nach ihr

Nachricht vom 7. November 2019, 7.21 Uhr: Detmold - Eine grässliche Bluttat hat sich am Mittwoch in Detmold ereignet. Die 15-jährige Oliwia-Marta K. steht unter Verdacht ihren d reijährigen Halbbruder getötet zu haben. Die Polizei Bielefeld und die Polizei Lippe fahnden derzeit gemeinsam nach dem Mädchen. Das meldet die Polizei Bielefeld.

Die Bluttat soll sich im nordrhein-westfälischen Detmold an der Neulandstraße ereignet haben. Die große Schwester soll den Jungen mit einem Messer tödlich verletzt haben und danach in eine unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Polizei setze auch Hubschrauber und Diensthunde ein, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Polizeifahndung in Detmold: Hat die 15-Jährige ihren kleinen Halbbruder getötet?

Von der Jugendlichen fehle bislang jede Spur. Aus diesem Grund fahnden die Staatsanwaltschaft Detmold und die Kriminalpolizei Bielefeld nun öffentlich nach dem Mädchen:

Die 15-Jährige ist 1,75 Meter groß und hat schulterlange, schwarze Haare. Sie hat eine kräftige Figur. Zum Tatzeitpunkt trug sie nach Angaben der Polizei eine schwarze Jacke, einen roten Pullover und schwarze Leggings. Im Kriminalkommissariat 11 wurde die 15-köpfige Mordkommission „Neuland“ unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Markus Mertens eingerichtet.

Polizeifahndung in Detmold: 15-Jährige soll ihren dreijährigen Bruder getötet haben

Die Hintergründe für die Tat sind noch unklar und Gegenstand andauernder Ermittlungen. Wenn Sie die Jugendliche antreffen oder Angaben zum Aufenthaltsort machen können, informieren Sie umgehend die Polizei unter der 110. Hinweise zu der Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 11 ebenfalls unter der 0521-5450 entgegen.

Nordrhein-Westfalen: Hat die 15-Jährige ihren kleinen Halbbruder getötet?

Über das tragische Familiendrama in Detmold berichtet auch owl24.de*.

Eine weitere Bluttat ereignete sich am Mittwoch im Münsterland, dort wurde am helllichten Tag ein Mann niedergeschossen. Vor wenigen Tagen wurde auch ein Mann vor einer Pizzeria auf offener Straße niedergestochen. Er erlag seinen Verletzungen.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsetzwerks.

Rubriklistenbild: © Fahndungsfoto Polizei Bielefeld / Guido Kirchner/dpa