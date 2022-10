Deutzer Herbstkirmes in Köln: So laufen die Vorbereitungen aktuell

Die Herbstkirmes 2022 startet am 28. Oktober (Archivbild) © Jochen Tack/Imago

Die Planungen für die Deutzer Herbstkirmes 2022 sind bereits in vollem Gange. Der Aufbau der Kirmes startet bereits in wenigen Tagen.

Köln – Die Vorbereitungen für die Deutzer Kirmes im Herbst 2022 in Köln laufen auf Hochtouren – aufgebaut wird bereits am 17. Oktober. Neben einem neuen Sicherheitskonzept, um eine Situation wie im Frühjahr zu vermeiden, wird es auch auf dem Platz an der Deutzer Werft Veränderungen geben. So unter anderem beim Riesenrad.

24RHEIN zeigt, wie die Deutzer Herbstkirmes 2022 aktuell vorbereitet wird.

Denn auch auf der Deutzer Kirmes soll 2022 angesichts der Energiekrise Strom gespart werden. Demnach sollen die Lichter auf der Kirmes erst bei Anbruch der Dunkelheit angehen. (spo)