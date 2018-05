Ernsthaft? Über diesen unfassbaren Zettel der Polizei lachen sich gerade alle kaputt 

Dieses Dokument der Polizei Hessen, das gerade aufgetaucht ist, bringt das Internet zum Lachen. Warum? Es wirkt wie aus einer längst vergangenen Zeit, dabei ist es gerade einmal 21 Jahre alt.

Frankfurt/Main - Ein altes, vergilbtes Stück Papier sorgt für gerade für etliche Lacher in den Sozialen Medien, wie extratipp.com* berichtet. Das abfotografierte Dokument der Hessischen Polizei stammt vom 16. April 1997. Das Thema: Der Umgang mit dem Internet.

Dokument der Polizei Hessen lässt das Netz lachen

Der Leiter der Pressestelle - der Name ist nicht genannt - schreibt darin zum Thema "Internet-Nutzung durch die Hessische Polizei": Er sei erstens nicht ausreichend über die Möglichkeiten einer "zielgerichteten Internetnutzung" informiert. Aber abgesehen davon sehe er, zweitens, für seine Zuständigkeit, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, auch keinen besonderen Nutzen durch das World-Wide-Web.

Und, drittens - jetzt kommt der Hammer - habe er sich mit Medienvertretern bereits über das Thema abgestimmt und deshalb sehe er nicht nur die Veröffentlichung des täglichen Polizeiberichts kritisch, sondern auch die Journalisten hätten in der Sache ihre "ablehnende Haltung" deutlich gemacht. Wie sich die Zeiten ändern können!

Im Netz, wo der Zettel sich schnell verbreitete, sind die Reaktionen eindeutig: Viele Menschen können sich hier ein Lachen kaum verkneifen. "Die Polizei geht schon immer mit der Zeit", kommentiert Beate unter das Fotos. Und Bernd meint: "Dieses Internet setzt sich doch eh nicht durch."

Danke, dass die Polizei nun auch das Internet kennt!

Glücklicherweise sind seit jenem Tag im April, an dem besagtes Dokument entstand, ganz andere Zeiten angebrochen: Die Polizei ist auf Facebook, Twitter & Co. unterwegs und verbreitet neben seriösen Nachrichten aus dem Polizeibericht auch Etliches Skurriles, Wissenswertes und Informatives aus ihrem Arbeitsalltag. Danke liebe Beamten in - nein nicht grün, sondern inzwischen in blau -, dass ihr so hartnäckig wart und das Internet kennen- und hoffentlich ein wenig lieben gelernt habt - so wie wir. Auf weiterhin eine gute Zusammenarbeit!

Philipp Keßler

