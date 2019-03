Sie könnte eine Gefahr für ihr Kind sein: Lisa aus Dortmund mit Säugling verschwunden

Die Polizei Dortmund sucht nun nach der 18 Jahre alten Lisa Hildebrandt. Auch ihr Baby Maximilian verschwand. Für den Säugling geht offenbar eine Gefahr von der Mutter aus.

Dortmund - Wie die Polizei Dortmund nun bekanntgab, wird öffentlich nach der 18-jährigen Lisa Hildebrandt gesucht. Das Mädchen verschwand am Mittwochabend gemeinsam mit ihrem gerade einmal drei Monate alten Sohn. Mitarbeiter einer Jugendhilfeeinrichtung verständigten die Polizei, als Lisa am Mittwochabend nicht in die Einrichtung zurückkehrte.

Polizei Dortmund sucht nach Lisa und Baby Maximilian

Da das Jugendamt von einer akuten Gefährdung des Kindes ausgeht, sucht die Polizei nun umgehend deutschlandweit nach der 18-Jährigen. Lisa Hildebrandt gilt als labil und ist offenbar nicht in der Lage, sich ausreichend ohne Hilfe um ihr Baby zu kümmern. „Zuletzt wurde sie mit dem Kindsvater und einem weiteren, bislang unbekannten Mann gesehen. Gemeinsam sollen sie angeblich in dem Auto des Unbekannten unterwegs sein“, erklärt die Polizei in einem Statement. Demnach vermutet die Polizei, dass sich Lisa neben Dortmund auch in Velbert oder in Herne aufhalten könnte. Auch Polen könnte als Ziel des Trios in Frage kommen.

Hinweise nimmt die Polizei Dortmund unter der Rufnummer der Kriminalwache (0231 - 132 7441) entgegen.

Die Polizei in Berlin sucht währenddessen weiter nach Rebecca Reusch. Der dringend Tatverdächtige wurde nun aus der Untersuchungshaft entlassen. Und auch die Polizei in Verden sucht nach einem Mädchen. Die 15-jährige Katharina B. wird seit Mitte Februar vermisst.