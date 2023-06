Drama beim Ironman in Hamburg: Motorradfahrer rast in Teilnehmer und stirbt

Von: Steffen Maas

Beim Ironman in Hamburg soll ein Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer ums Leben gekommen sein. (Symbolfoto) © Maximilian Koch/Imago

Während des Ironman-Triathlons in Hamburg ist es am Sonntagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen sein. Ein Motorradfahrer raste in einen Teilnehmer und verstarb.

Hamburg – Beim Ironman-Triathlon in Hamburg hat sich am Sonntagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet: Auf dem Gauerter Hauptdeich im Süden der Hansestadt ist ein zur TV-Produktion gehörender Motorradfahrer während des Rennens frontal mit einem fahrradfahrenden Teilnehmer zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, befindet sich ersten Informationen zufolge jedoch nicht in Lebensgefahr. Leicht verletzt wurde der ebenfalls auf dem Motorrad befindliche Kameramann.

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Ironman-Teilnehmer in Hamburg

Zu sehen war der Unfall in der Live-Übertragung der Sportschau des Ironman in Hamburg, der die Europameisterschaft der Triathleten darstellt. Auf dem Gauerter Hauptdeich, der in beide Richtungen von Teilnehmern befahren wurde, wollte der Motorradfahrer die vor ihm befindlichen Kollegen überholen und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrradsportler zusammenstieß.

Curt Wenzel von der Polizei Hamburg bestätigte gegenüber einem Sportschau-Reporter, dass der Motorradfahrer bei dem Zusammenstoß ums Leben kam. Sein Kameramann sei leicht verletzt, der getroffene Fahrradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht – sei aber ansprechbar und schwebe wohl nicht in Lebensgefahr. Wenzel sprach von einer „traurigen Situation“ bei eigentlich perfekten Rennbedingungen mit guter Sicht und trockener Straße.

Ironman in Hamburg: Rennen wird fortgesetzt – Sportschau bricht Übertragung ab

Zu kuriosen Bildern kam es zudem, weil das Rennen nicht abgebrochen wurde: Die Triathleten wurden zunächst zurückgehalten und mussten dann mit ihren Fahrrädern den Deich hinauf klettern, von wo sie die Unfallstelle umfahren konnten.

Die Sportschau brach ihre Übertragung nach dem Unfall und ersten Einordnungen ab.