Drei Jahre Corona-Pandemie: Immunologe zieht Bilanz

Drei Jahre lang haben Corona-Maßnahmen Einfluss auf den Alltag genommen. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Nach drei Jahren Corona-Pandemie zieht der Immunologe Peter M. Kern aus Fulda Bilanz. Im Gespräch mit der Fuldaer Zeitung verrät er, was besser hätte laufen können. Das Interview lesen Sie hier:

Fulda - Was ist gut gelaufen, wo hat es gehakt, welche Stellschrauben müssen neu justiert werden? Immunologe Prof. Dr. Peter M. Kern aus Fulda zieht nach drei Jahren Corona-Pandemie kritisch Bilanz. Die Folgeschäden werden nach Ansicht des 62-Jährigen langfristig zu einer Hypothek für Deutschland.

Das Interview des Corona-Experten lesen Sie bei fuldaerzeitung.de.

„Wir haben in dieser Pandemie Eingriffe in Freiheiten erlebt, die früher unvorstellbar waren, wir hatten Impfpflichten, Lockdowns und Schulschließungen“, sagt Kern unter anderem in dem Interview. „Im Nachhinein betrachtet, haben wir die Regelungen nicht differenziert genug umgesetzt“, sagt er im Bezug auf Maßnahmen wie Maskenpflicht und Impfung.