Goldener BMW abgeschleppt: Jetzt ist klar, wem die Protz-Karre gehört

Polizei in Düsseldorf schleppt SUV ab. Der BMW

Alles andere als glänzend, fand die Polizei in Düsseldorf einen SUV. Jetzt ist klar: Der BMW gehört zu einem berühmten Musik-Label.

Update vom 15. Oktober 2019, 19.45 Uhr: Nachdem die Polizei in Düsseldorf einen goldenen BMW aus dem Verkehr gezogen hatte, ist jetzt klar, wer der Besitzer des Protz-Autos ist. Wie die Bild berichtet, gehört das Auto zu einem albanischen Musik-Label und war schon der Star im Musikvideo des albanischen Gangster-Rap-Stars Stresi (32).

Der Fahrer des BMW, der 30-jährige Berat, sagt gegenüber der Bild, dass sein Auto seit etwa zwei Jahren für das albanische Musik-Label „Gjoni Black Entertainment“ unterwegs sei. Weiter erzählt er: „Bisher gab es deswegen nie ein Problem mit der Polizei.“ Die Polizei hatte das getunte Auto aus dem Verkehr gezogen, da sie fürchtete, dass das Auto bei Sonnenschein zu sehr glänzen könne und andere Verkehrsteilnehmer geblendet werden könnten.

Vom Gutachter wurden dann weitere Mängel festgestellt, wie die dunkle Folie auf den Rückleuchten, verschiedene Anbauteile und die Motorhaube. „Jeder einzelner Mangel hätte für sich genommen, dazu geführt, dass die Betriebserlaubnis erlischt“, so ein Polizeisprecher gegenüber Bild. Berat glaubt, dass mit seinem Auto alles in Ordnung sei, da der Wagen von einer Fach-Firma getunt worden sei.

Düsseldorf: Polizei zieht goldenen BMW aus dem Verkehr

Erstmeldung vom 14. Oktober 2019

Düsseldorf - Mit einer ungewöhnlichen Begründung hat die Düsseldorfer Polizei ein goldfarbenes Autos aus dem Verkehr gezogen. Der mit goldener Folie überzogene Wagen sei eventuell zu grell für den Straßenverkehr, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Beamten war der SUV am Sonntag bei einer Kontrolle gegen sogenannte Autoposer nahe der Königsallee aufgefallen.

Goldener SUV - Polizei schaltet Gutachter ein

Ein Gutachter soll nun klären, ob die goldene Folie eine „Blendeinwirkung“ haben könnte, die den Straßenverkehr gefährdet, wie der Polizeisprecher sagte. Zudem habe man an dem Wagen eventuelle Manipulationen am Auspuff und Rücklicht festgestellt. Das Auto wurde sichergestellt, der 30 Jahre alte Fahrer musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Video: Goldner SUV wird abgeschleppt

SUV-Fahrern in München geht es an den Kragen, wie tz.de* berichtet: Erneut sind Geländelimousinen im Stadtgebiet mit anonymen Schmähschriften beklebt worden.

Tuning-Trend: Goldenes Auto

Der Trend zum goldenen Auto erfreut sich in der Tuning-Szene immer größerer Beliebtheit. Doch er Spaß hat seinen Preis. Eine Komplett-Vergoldung kann mehrere Tausend Euro kosten. Möchte der Kunde echtes Gold verwenden, muss er tiefer in die Tasche greifen. Doch ob die

Goldener SUV: Das sagt die Straßenverkehrsordnung

Grundsätzlich ist es in Deutschland nicht ausdrücklich verboten, sein Auto zu vergolden. Ein Blick ins Gesetzbuch lohnt sich aber. Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) verweist auf bestimmte Grundregeln. So heißt es in den ersten zwei Absätzen:

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.

Tuning-Extreme: So wird ein Auto zu Gold

„Abenteuer Leben“ zeigt im Video, wie sich ein Tuning-Fan einen langersehnten Traum erfüllt. Die Tuner-Profis Ralf und Sven bekommen einen Spezial-Auftrag: Sie sollen einen Audi vergolden. Das geht nur mit hunderten, hauchdünnen Gold-Blättchen. Doch als schon fast alles fertig ist, entdecken die Beiden ein Problem, dass sie um Wochen zurückwirft.

dpa

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.