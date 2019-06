Schlimmer Unfall: Straßenbahn entgleist - Mehr als 20 Verletzte 

Der Straßenbahnunfall in Düsseldorf.

In Düsseldorf entgleiste am Dienstagabend eine Straßenbahn. Dabei wurden mehr als 20 Menschen verletzt.

Düsseldorf - Bei einem Straßenbahnunfall in Düsseldorf sind mehr als 20 Menschen verletzt worden, die meisten von ihnen leicht. Die mit rund 50 Fahrgästen besetzte Straßenbahn entgleiste am Dienstagabend aus zunächst unbekannter Ursache im Stadtteil Lierenfeld, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Menschen wurden demnach mittelschwer verletzt, 20 weitere leicht. 21 Menschen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

An dem Unfall war kein anderes Fahrzeug beteiligt. Die Bergung der Straßenbahn dauerte bis in die Nacht. Zwischenzeitlich waren bis zu 60 Einsatzkräfte vor Ort.

Afp

In einer Düsseldorfer Straßenbahn eskalierte im Jahr 2013 ein Streit um zu laute Musik - ein Vater starb damals.