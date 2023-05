Duisburg-OB will Radikal-Wandel in Marxloh: „Abschiebung kann heilsam sein“

Die Gegend um das Pollmannkreuz in Duisburg-Marxloh galt lange als Problemviertel. © Peter Sieben

Die Stadt Duisburg will den Problemstadtteil Marxloh aufwerten. Erste Maßnahmen gibt es schon, doch es bleibt ein großes Problem: Kriminelle Clans.

Duisburg – Duisburg-Marxloh soll sich verändern: Stadt, Bund und Land NRW investieren 50 Millionen Euro, um den Stadtteil aufzuwerten. Viele Viertel haben immer noch den Ruf einer „No-Go-Area“, damit soll Schluss sein. Doch der Stadtteil hat nach wie vor massive Probleme: Es gibt illegale Müllkippen, eine neue harte Drogenszene – und: Vor allem drei kriminelle Clans sind immer noch aktiv, betreiben Schutzgelderpressung und Menschenhandel. Damit sich Marxloh wirklich wandeln kann, muss etwas passieren, heißt es bei der Polizei. OB Sören Link sagte zuletzt, man müsse auch „Maßnahmen bis hin zur Abschiebung“ ausschöpfen: „Ich finde es bedauerlich, dass wir uns in Deutschland mit Abschiebung oft so schwertun“, so Link. Denn das könne in manchen Fällen heilsam sein und andere abschrecken.

