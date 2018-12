Das vom Tierpark Berlin zur Verfügung gestellte Handout zeigt Eisbärin Tonja mit ihrem am 1. Dezember geborenen Jungtier (l).

Bei den Eisbären in Berlin gibt es wieder Nachwuchs. Der Tierpark Berlin hat ein Foto von Eisbärmama Tonja mit ihrem Kleinen veröffentlicht.

Berlin - Eisbärin Tonja hat am Samstag ein meerschweinchengroßes Jungtier zur Welt gebracht, wie der Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde am Montag mitteilte. Fotos einer Überwachungskamera aus dem Stall zeigten etwa, wie der Nachwuchs auf dem Bauch der Mutter liegt.

+ Eisbärin Tonja © dpa / Paul Zinken

dpa